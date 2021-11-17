法國鬼才名導李歐卡霍（Leos Carax），睽違近十年推出最新力作《ANNETTE：星夢戀歌》，這是他首度在美國取景拍攝的第一部英語電影，片中威尼斯影帝亞當崔佛（Adam Driver）與奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）同台飆戲，導演更打造出男女主角意亂情迷的「歌劇式性愛」場景，透過兩人肉體的情慾與愛意的歡愉，再配合音樂的韻律前後飽脹地翻攪，令人難以忘懷。

《ANNETTE：星夢戀歌》奪得坎城影站最佳導演、最佳配樂雙料大獎，亞當崔佛與瑪莉詠柯蒂亞均在片中難得地大展歌喉，導演李歐卡霍用歌曲代替角色的常規對話，透露為本片作出的第一個決定，就是要讓演員邊演邊唱，「對我來說，這是一個顯而意見的決定，卻對參與其中的人並不容易，當中包括拍攝的人、出資的人，以及演員。這意味著我不要讓演員去『表演』，而是要讓唱歌變得更自然，就像呼吸一般。這也是一件非常值得去做、非常值得去看的事情」。

對於全片首首金曲的錄製過程，擔任作曲的國傳奇搖滾組合「Sparks」回憶：「所有錄音都由我們在洛杉磯完成，多年來產出許多不同版本的音樂，我們各自先代唱片中不同角色，而亞當確認擔綱男主角後，我們就在洛杉磯跟他會面，討論他的歌聲基調。就電影的演唱風格來說，我們也達成共識。當亞當唱出我們多年來一直演唱的部分，真是讓我們太激動了！這一切都超出我們的期望！我們相信卡霍也有同樣感覺，當然，憑藉他的藝術視野，更是把這個項目提升到另一層次。」

進入影壇近40年，只執導過6部長片的李歐卡霍，在《ANNETTE：星夢戀歌》跳脫過往在法國、德國拍片，首度在美國取景拍攝的首部英語電影，他表示：「本片從一個美國的企劃展開，是為洛杉磯設想的作品。Sparks兄弟住在洛杉磯、出生在洛杉磯，而英語是我的母語，讓我肯定要拍一部英語電影。」

他透露在洛杉磯拍攝的難處：「在這些年的前製作業裡，我一次又一次地被要求，必須將這部電影搬出洛杉磯，因為在那邊拍攝要花太多錢。我試圖想像其他城市，但這都未成真。我希望男主角可以像牛仔一樣，騎著摩托車在他的世界，以及女主角的世界來回穿梭，而這在紐約、巴黎或多倫多是辦不到的。」據悉，卡霍最後還是選在洛杉磯拍攝一周，完成了序幕、摩托車、峽谷和森林等精彩場面。《ANNETTE：星夢戀歌》將於12月10日在台上映。