烏干達警方表示，首都康培拉（Kampala）今天發生兩起自殺炸彈攻擊，造成6人喪命和33人受傷，死者包括3名炸彈客。激進組織伊斯蘭國（IS）聲稱這波攻擊是他們所為。

法新社報導，警方稍早將事件歸咎於民主同盟軍（ADF）所為。這個在剛果民主共和國東部活動的武裝團體，被視為烏干達最近一連串攻擊事件的幕後黑手。美國認為民主同盟軍與伊斯蘭國有關聯。

警方發言人表示，兩名騎著摩托車的自殺炸彈客，喬裝成當地摩托計程車司機，在國會大樓入口處附近引爆一個裝置，炸死一名路人；另一名自殺炸彈客則以中央警察局附近檢查哨為攻擊目標，造成兩人喪生。

發言人說，死亡人數總計6人，包括3名炸彈客。外交人員告訴路透社，有兩名警察喪生。

伊斯蘭國透過旗下阿瑪克通訊社（Amaq）在相關Telegram帳號宣稱犯案。3名炸彈客的暱稱顯示他們都是烏干達人。

警方發言人表示，這兩起在康培拉市中心商區的爆炸案是在上午10時過後不久發生，僅相隔數分鐘，事發現場遺體屍塊散滿地。

發言人又說，警方擋下第3起攻擊，從據稱是一名自殺炸彈客的住處起出急造爆炸裝置，這名嫌犯中彈受傷，警方正在追緝其他同夥。

烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）表示這名嫌犯後來已死亡，並矢言要讓所有歹徒「滅亡」。

烏干達官員稍早告訴法新社，警察局附近發生的爆炸案，造成建築物窗戶破碎；而國會大樓門口附近的爆炸案，則導致停在附近的汽車起火燃燒。

烏干達紅十字會（Ugandan Red Cross）表示，33名受傷人員當中有21人是警察。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1101117