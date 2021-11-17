頂級保養ELEMIS攜手瑪黑家居 打造英倫聖誕快閃派對 13:212021/11/17 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ELEMIS 英倫聖誕節慶形象圖。（ELEMIS提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 ELEMIS 英倫聖誕節慶形象圖。（ELEMIS提供） ELEMIS 英倫聖誕快閃派對，瑪黑家居敦南門市場景照。（ELEMIS提供） ELEMIS 英倫聖誕快閃派對，瑪黑家居敦南門市場景照。（ELEMIS提供） 歡慶入冬後，頂級保養ELEMIS攜手瑪黑家居敦南門市打造英倫聖誕快閃派對，搶先曝光充滿聖誕節慶感的溫馨假期，ELEMIS將具有倫敦特色的英式電話亭100％經典復刻至現場，讓人彷彿置身英國度假。 ELEMIS冬季的限定驚喜，不僅將奢華聖誕氛圍引領至最高點，也網羅一系列明星產品限量禮盒，滿額再享設計師獨家聯名禮，消費滿4800元，可獲得ELEMIS設計師聯名限量版旅行保養組。 專家傳真－雙11促銷嘉年華會後 新零售思維 ESG績效卓越 第一金控獲BSI永續韌性領航獎 #ELEMIS #聖誕 #頂級保養 #攜手 #瑪黑家居 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏科大獸醫系攜手開元食品 打造百萬級乳牛健檢團 19:582021/11/16 生活 《產業》e化淨零轉型 遠雄自貿港區導入IBM LinuxONE 11:592021/11/16 財經 NISSAN舉辦雙向直播展間音樂會 全台千位車主熱情互動 17:182021/11/16 汽車情報-汽車新聞 頂級美妝優惠獎不完 夢幻糖果屋打造佳節體驗 09:382021/11/16 生活 減碳有成 遠百摘國家企業環保獎 04:102021/11/17 財經要聞 整個宴會廳當成KTV！晶華辦尾牙春酒贈全額餐飲回饋金 09:422021/11/17 生活 力行節能減碳 遠百摘國家企業環保獎銀級獎 18:532021/11/16 財經 振興券、藝FUN券加碼 成為文藝青年、質感家居不傷荷包 18:402021/11/16 生活 《觀光股》雲品蘭克斯特1月試營運 攻圍爐及私宅宴客商機 11:252021/11/16 財經 開卷書摘》先專情、後熱情 面試也得這樣 07:002021/11/16 生活 義大周年慶 4亮點周五登場 04:102021/11/17 財經要聞 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 女腹痛急送醫檢查「不是腫瘤」 醫切開大便炸手術房 - 生活 瑪莎惡少陳男媽媽護兒很正常「沒動手」 記者問一句語塞2秒狠打臉 - 生活 下周會冷！鄭明典罕見提醒 冷空氣「從北極來的」 - 生活 明年絕對無法脫口罩！醫曝開放邊境最慘劇本：等混打值得 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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