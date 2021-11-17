ELEMIS 英倫聖誕節慶形象圖。（ELEMIS提供）

ELEMIS 英倫聖誕快閃派對，瑪黑家居敦南門市場景照。（ELEMIS提供）

ELEMIS 英倫聖誕快閃派對，瑪黑家居敦南門市場景照。（ELEMIS提供）

歡慶入冬後，頂級保養ELEMIS攜手瑪黑家居敦南門市打造英倫聖誕快閃派對，搶先曝光充滿聖誕節慶感的溫馨假期，ELEMIS將具有倫敦特色的英式電話亭100％經典復刻至現場，讓人彷彿置身英國度假。

ELEMIS冬季的限定驚喜，不僅將奢華聖誕氛圍引領至最高點，也網羅一系列明星產品限量禮盒，滿額再享設計師獨家聯名禮，消費滿4800元，可獲得ELEMIS設計師聯名限量版旅行保養組。