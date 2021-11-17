香港歌壇天后自傳式電影《梅艷芳》本月12號在台灣上映，幕前、幕後卡司強大，由《寒戰》導演梁樂民執導，還有王丹妮、古天樂、楊祐寧、林家棟等實力派演員助陣，真實講述天后戲劇化而短暫的一生，電影的一大核心，是梅艷芳的感情世界，她一生經歷9段未能開花結果的愛情，直到40歲仍是孤家寡人，但梅艷芳曾表示經歷這些愛情故事她沒有後悔，歷任男友中，唯獨覺得虧欠的，只有這一位。

梅艷芳在演藝路上可說用天份與努力掙得輝煌成績，但感情上卻是屢經波瀾，個性直率的她，在世時從不掩飾自己為愛情奮不顧身的態度，她曾多次在公開場合表示，即便她未曾結婚、未能有兒女，但走這一遭有遺憾卻無悔，曾跟摯友張國榮說，如果她40歲還沒嫁出去，「你娶我好嗎？」，不料張國榮離世那一年，年底梅艷芳也因為癌症病逝，生命就停留在他們約定的40歲。

梅艷芳在演藝圈發展了40年，生活中不乏愛情，1984年她首度拍電視劇《香江花月》，就跟男主角苗僑偉爆出戀情，可惜短暫相愛就分開；同年媒體拍到她跟富家公子鄒世龍約會，男方是張國榮介紹給她的，但僅1年戀情就告吹，梅艷芳曾談及分手原因，就是雙方年輕氣盛，脾氣都太硬了。

梅艷芳當年與日本第一渣男近藤真彥相戀。(中時資料照片)

接著梅艷芳赴日發展，認識了日籍混血模特兒高橋雅宏，但距離是硬傷，分隔兩地的戀情也沒能持久；1985年梅艷芳推出《似水年華》專輯，登上事業巔峰，邂逅了到香港開演唱會的「日本第一渣男」近藤真彥，隔年兩人又因演唱會工作而重逢，近藤真彥與梅艷芳在派對上一吻定情，她為這段感情放下一切，在忙碌的行程中7度赴日見情郎，還陪他去北海道開演唱會，甚至在日本買了房子，只為等近藤真彥下班能馬上見面，兩人有個自己的家，無奈這段異國戀因為男方與在家鄉有個明星女友中森明菜，而終究迎向毀滅。

梅艷芳被近藤真彥傷透心後，仍相信愛情，1989年因拍廣告而與模特兒劉米高相識相戀，不過也是短暫的交往；1990年傳出梅艷芳與英國劍橋大學高材生Paul交往，傳〈親密愛人〉是屬於這位圈外人男友的歌，可惜交往1年就分手，2001年梅艷芳受訪，透露自己30歲時曾有機會步上紅毯，但她臨陣逃婚了，坦言畢生沒有虧欠過哪個男人，「只欠Paul一個，我記念他的」。

梅艷芳當年與趙文卓相戀，在歌壇是大姊大的她，卻甘做等待男方回家的小女人。(中時資料照片)

1991年，梅艷芳與武打名星林國斌相戀，當時她跟黑道發生了糾紛，男方毅然陪她離開香港，在泰國清邁過了半年放鬆的生活，可惜交往3年仍分手；1995年，梅艷芳與趙文卓的姊弟戀被曝光，同為圈內人，天后的名氣給這段感情帶來極大的壓力，致使1年後感情破局，梅艷芳曾說跟趙文卓分手是出於誤會，如果自己當時有盡力挽回的話，她應該已經是趙太太了，不出幾年梅艷芳因子宮頸癌過世，趙文卓悲嘆沒想到舊愛這麼快就離開，在梅艷芳的喪禮上，趙文卓送了花圈，小卡上寫著「此生至愛，一路好走」。