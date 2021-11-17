許多人將買房生子訂為人生目標，但伴隨而來的是巨大的經濟壓力，背著一身的貸款努力打拚，因此越來越多人選擇當「躺平族」。對此，一名網友好奇，如果不要老婆小孩、也不買車買房，這樣的人老了會怎樣？引起網友熱烈討論，不少人認為人生可能會輕鬆很多，可以存錢做很多事，老了可以規劃去安養院，所以越來越多人選擇這樣做。

一名網友今在PPT上發文表示，常聽人家說，人生的目標就是「五子登科」，但現在的社會環境低薪又高房價，感覺要一輩子不吃不喝才勉強買得起小套房，一堆人年輕時就背著車貸和房貸，還有老婆小孩要養，想想就覺得挺悲哀的。

該網友指出，如果上述說的全部都不要，選擇一個人過就好，不婚不生、不買房也不買車，當個及時行樂的人，老了以後會怎麼樣？

貼文引起網友熱議，「會很舒服的到老」、「人生會過得很自在」、「要看不婚不生、不買車買房的理由，是有能力不想，還是沒能力不能，前者手邊有錢照樣過得爽，後者就早點投胎，下輩子會更好」、「變成下流老人」、「去住安養院」。不過，也有網友認為不婚不生，雖然經濟負擔會比較小，但後果恐是「真的遇到問題沒人幫忙處理」。

另也有網友指出，現在低薪高物價與高房價的環境，其實已經讓不少七、八年級生選擇「躺平」了，而且真的不要「養兒防老」，以為生了小孩以後就有人照顧你，他們面對的是比現在更殘酷的未來，房價高到不可思議，能養活自己就要偷笑了，還養你？