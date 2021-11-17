台北市中山區五常國中附設幼兒園今（17）早發生2名5歲孩童與1名老師遭蜜蜂螫傷手腳事件，就連前往拆除蜂窩的1名警消也被螫傷，全數送往醫院，目前4人經治療後均無大礙；據悉該蜂窩位在學校操場旁的大樹上，約有3層樓高處，目前警消已經1小時內拆除完畢。