北市幼兒園2童1師遭蜜蜂螫傷 警消摘巢也遭攻擊 13:142021/11/17 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市中山區五常國中附設幼兒園今（17）早發生2名5歲孩童與1名老師遭蜜蜂螫傷手腳事件，就連前往拆除蜂窩的1名警消也被螫傷。（翻攝自Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區五常國中附設幼兒園今（17）早發生2名5歲孩童與1名老師遭蜜蜂螫傷手腳事件，就連前往拆除蜂窩的1名警消也被螫傷，全數送往醫院，目前4人經治療後均無大礙；據悉該蜂窩位在學校操場旁的大樹上，約有3層樓高處，目前警消已經1小時內拆除完畢。 利物浦婦幼醫院「炸彈客自爆」火燒車 英國提升恐攻威脅等級 街頭暴力頻傳 侯友宜握拳捍衛治安 #螫傷 #警消 #蜂窩 #蜜蜂 #五常國中附設幼兒園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮單親嬤家遭祝融 暖心義消助重建 04:102021/11/17 地方新聞 登門討債爆流血衝突 中和警速逮人送辦 15:572021/11/16 社會 影》蜜蜂超怕牠 被大屠殺會放聲「尖叫」刺耳聲響首度曝光 16:492021/11/14 國際 瑪莎惡少博弈集團遭逮 4輛名車壯觀排開 車牌號碼警驚呆 11:572021/11/15 社會 竹縣警、消「換工」 互教CPR與防身術 12:092021/11/17 社會 八大行業16日零時起復業 北市警擴大臨檢稽查防疫作為 03:052021/11/16 社會 遭警偵辦不爽 小弟挾怨PO文辱警「惡名昭彰」罪加一條 11:032021/11/17 社會 高雄檳榔西施疲勞駕駛衝撞路邊2車 晨運男慘遭夾擊重傷命危 09:062021/11/15 社會 曬衣驚魂！突怪風強襲 男遭反鎖受困頂樓急Call警求救 09:552021/11/17 社會 樹林店面起火濃煙竄燒 警消動員救火 09:342021/11/15 社會 中職》兄弟陳偉漢遭144公里速球K頭倒地濺血 緊急送醫傷情曝光 20:452021/11/14 體育 社會熱門新聞 貴婦買7萬大衣因這原因大鬧百貨 網曝2關鍵：不挺了 - 社會 全台瘋棒球 哪種車不易被尋仇？網推爆這款：上路就隱身 - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 哭了！2萬多顆高麗菜被偷光 菜農清晨巡視還有人「正在割」 - 社會 影》汐止棒球男逞凶遭辣椒水噴整臉 痛苦趴車窗輸慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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