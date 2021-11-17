文件顯示，電動車製造商特斯拉執行長馬斯克周二在行使認股選擇權後，又出售了9.73億美元特斯拉股票，以繳納稅款。

在文件發布之前，特斯拉周二股價上漲4.08%，收在1054.73美元，為4個交易日以來首度收高。自從馬斯克上周開始拋售持股以來，特斯拉股票在過去一周下跌逾15%，市值更已縮水約1870億美元。

周二該族群的上漲，主要由Rivian Automotive漲15.16%和Lucid Group漲23.71%領軍。電動車新創公司Rivian自上周三首發上市以來，股價已經上漲逾120%。

根據美國證券交易委員會的文件，馬斯克周二認購210萬股、價值22億美元的特斯拉股票，並以9.73億美元出售934091股，以支應行使選舉權衍生的預扣稅款。

周一他以每股6.24美元認購210萬股特斯拉股票之後，賣出934091股股票，套現9.3億美元。

過去一周以來，馬斯克出售了約820萬股特斯拉股票，共套現約88億美元，已經接近他在推特上承諾將出售10%特斯拉股份的一半。

馬斯克6日在推特上發起一項投票，詢問其追蹤者他應否出售10%的特斯拉持股以支付巨額稅金，並表示他將遵照投票結果。最後有近6成的參與者投下贊成票，馬斯克也自上周起開始出脫手中持股。

隨著華爾街對電動車製造商越來越感興趣，過去一年來，特斯拉股價已飆漲逾150%。

OANDA資深市場經濟學家Craig Erlam表示，投資意願仍然相當高昂，我仍然認為投資人最終會將之視為一個階段，並將拉回視為進場良機，如果你問我6個月後、12個月後股價會在哪裡？我會說漲20%的可能性大於跌20%。

周二特斯拉盤後股價上漲0.33%，為1058.20美元。