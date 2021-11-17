行政院院長蘇貞昌曾在立法院備詢時，罵國民黨立委鄭麗文「不要臉」、鄭正鈐「吵死了」，引發輿論譁然。然有港媒觀察到，昨日（16）面對同為國民黨的許淑華質詢，不僅全程好聲好氣，還稱讚許質詢都有切中要點，並當場承諾請交通部大力規畫南投相關建設、為南投經費立下承諾，對照過往面對藍委的態度，讓港媒相當吃驚。

許淑華昨日針對集集支線相關交通建設質詢，行政院是否要力推2030年運輸計畫？並要求在該計畫中不能忽略南投，強調南投不能成為「建設的孤兒」。蘇貞昌則盛讚南投是個美麗的地方，南投最大的優勢就在於它的「不同」，這也正符合當前世界的趨勢，而南投特別是日月潭就有這個條件，故他要求交通部就日月潭整個公共運輸、節能減碳等面向好好規畫，讓日月潭的基礎建設與接觸媒合能「好上更好」。

許淑華強調，蘇貞昌說了那麼多南投的好話，但現實就是目前南投的經費只有3億，這3億僅在硬體的設備，未來的經費則無著落，希望蘇能對此立下承諾。蘇則回應：「委員，如果妳覺得還有哪一方面我們見識還不夠，還是沒有設想到的，委員都隨時指教或是反映地方，我們都虛心、願意傾聽。那我請交通部，剛才講的這些方向以及政策希望這樣子做，我請交通部大力的規畫，如果也需要經費的，我都願意支持。」

對此，香港媒體《中評社》16日撰文指出，蘇貞昌過去面對立委的各種問題，總能找到方式回擊，甚至有多次情緒激動反罵立委的狀況，上個月罵鄭麗文「不要臉」、上周罵鄭正鈐「吵死了」，才都引發各界熱議。然而蘇面對許淑華30分鐘的質詢卻全程好聲好氣，不僅盛讚許質詢都有點到問題，更當場承諾力挺南投經費，完全未因許將代表國民黨參選明年南投縣漲而發動攻擊，雙方和平落幕，對照蘇過去表現讓人相當驚訝。