清華大學設置海峽研究院新竹辦公室，遭教育部定調為違反兩岸條例而引起軒然大波，引發學界不滿，外界更認為教育部從旁協助蔡政府獵巫、做假新聞。教育部長潘文忠今(17)日接受網路直播專訪時強調，教育部沒有箝制兩岸學術交流，「這不是限制，這是把關」；而對岸近來對台灣不斷文攻武嚇，更時見軍機繞台，學者從事兩岸交流時務必留意勿觸法。

潘文忠今(17)日中午接受資深媒體人黃光芹專訪，針對清大海峽研究院一案，潘文忠表示，教育部在與陸委會還有經濟部一同了解後，發現確實是我清華大學偕同廈門市政府、北京清華大學共同設置清華海峽研究院，「這樣的組織是一個中共組織，在校園裡面是一個中共辦公室」，確實沒有經過主管機關同意。

主持人詢問潘文忠，清大校友會是否已被滲透？潘文忠沒有回答，僅說明大方向，即教育部鼓勵學術交流，學術自由更是基本價值，但《兩岸人民關係條例》是國家的法律，大學又是運用到非常多的國家公共資源，在進行相關事務工作還有學術研究時，需要多加留意。

對於此事引發學界高度不滿，台大校長管中閔與知名作家白先勇都跳出來抨擊，甚至外界更認為教育部在協助蔡政府獵巫、做假新聞。

對此，潘文忠強調，是針對適時進行處置與了解，「透明是必要的」，強調教育部沒有箝制兩岸學術交流，「這不是限制，這是把關」，主要在於台灣有諸多高科技研發成果，頂尖學者更是以政府預算執行研發工作，當中必然涉及國家機密與投資，「就是要去提醒」。

清華大學一案讓各界聯想到當年的「一中承諾書事件」，潘文忠也指出，教育部對於兩件事情的態度都是一樣的，即兩岸學術交流必須符合《兩岸人民關係條例》，兩岸大學簽訂合作意向書等方面，都不能牴觸法規。

潘文忠也在專訪時提到台海局勢劍拔奴張，「對岸文攻武嚇，不小心就看到軍機繞台」，因此在學術上要提醒大學，學者也必須留意，甚至大學校方在出租校舍時，要知道「房客要做什麼」。