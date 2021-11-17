演員吳正世從1997年出道至今作品量大，可說是最佳綠葉，直到2019年因演《山茶花開時》裡喜歡騷擾孔曉振的怪社長、《金牌救援：Stove League》與南宮珉鬥智都輸的球隊負責人、2020年《雖然是精神病但沒關係》裡飾演金秀賢的自閉症哥哥才讓他知名度大開。最近他終於迎來首部男主角《我的魯蛇舅舅Uncle》，如同吳正世在百想的得獎感言：「覺得世界有點不公平，也不要失望或是放棄，不要自責一直做下去的話，沒能得到的安慰和補償一定會到各位身邊的，相信各位一定會很快遇到自己的山茶。」

大器晚成的吳正世，這兩年參演的戲劇，叫好叫座，僅拍攝《雞不可失》幾個場景，黑道的角色就讓人印象深刻，連導演都形容吳正世是世界上最好笑的人。吳正世擁有綜藝搞笑體質，是拍攝片場的開心果，拍戲時常常即興發揮，演技派的吳正世早年卻因考不上戲劇電影系，只好念新聞廣播系，還好從小就有演員夢的他堅持努力，大家現在才可以看到站在主演旁邊也不遜色的綠葉演技。

《我的魯蛇舅舅Uncle》最近釋出的預告片和海報中，吳正世彈著吉他把妹，外甥突如其來一句：「爸爸，我餓了！」讓好不容易萌芽的愛情直接被澆熄；外甥好不容易跟心儀的女孩靠近了一點點，沒想到中二的舅舅硬是要插一腳。吳正世飾演的舅舅從一開始的不耐煩到充滿愛的表情，而飾演外甥的小童星從一開始的不情願到看到救星降臨的眼神。一個是長不大的大人，一個是想快點長大的小孩，兩人從互相對峙，到後來的共同治癒成長。

吳正世這幾年經常演繹出軌男、反派角色、渣男，不知道這回成為男主角後是否會有浪漫的愛情線，而現實生活的吳正世有一段讓大家稱羨的愛情，他小學六年級就和現在的老婆求婚，至今兩人在一起已經32年了，也不吝嗇分享幸福婚姻，為人處世是個既溫暖又懂得感恩的人。《我的魯蛇舅舅Uncle》將於2021年12月14日起，於中華電信MOD戲劇199專區，同步韓國上架。將於龍華偶像台MOD353全台首播，敬請期待。