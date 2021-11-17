PLG新北國王宣布簽下第三位洋將、曾在NBA籃網與林書豪當過隊友的麥卡洛。(新北國王提供)

新北國王籃球隊今天宣布宣布簽下前NBA布魯克林籃網隊前鋒麥卡洛（Chris McCullough）。擁有3年NBA資歷的麥卡洛，體能勁爆，頻頻上演暴扣戲碼，曾於菲律賓PBA創下單場51分紀錄，即將來到新北市，「國王禁衛軍」集結完成！

現年26歲的麥卡洛，在 2015年 NBA 選秀會首輪第29順位被籃網隊選中，隔年林書豪加盟，兩人有短暫的合作經驗，後續加盟過華盛頓巫師隊，生涯擁有59場NBA出賽紀錄。2018年轉戰中國CBA山西汾酒，2019年在菲律賓PBA大放異彩，飛身火鍋與暴力灌籃成為他的招牌，曾創下單場51分瘋狂紀錄，單季繳出場均32.4分、15.1籃板的怪物級成績，帶領生力啤酒隊奪得總督盃冠軍，一度成為菲律賓歸化目標。後來也在南韓KBL、立陶宛、巴林、波多黎各等

聯賽留下足跡。

「看過麥卡洛的 Highlight 就知道他的能力有多強，相信他的灌籃能夠滿足所有新北國王的球迷，我們的籃筐也要鎖得更緊，避免被他扯下來！」新北國王總經理毛加恩說道，「麥卡洛能夠鎮守禁區也能夠從外圍發動進攻，補足我們禁區身高的問題，越來越期待開季的比賽。」

總教練萊恩（Ryan Marchand）表示，麥卡洛進攻範圍也非常的廣，運動能力也非常的出色，攻守兩端都能帶給球隊非常大的幫助。他擁有NBA與許多亞洲聯賽的經歷，相信他能夠快速融入球隊，而且也非常的年輕，還有很大的未來性。

新北國王兩名洋將杰倫（Jerran Young）、湯瑪士（Thomas Welsh）已經抵達台灣隔離中，球隊體能教練安排訓練菜單，並特別送訓練器材搭配飯店準備的健身腳踏車，讓他們在隔離期間調整狀況，準備好出關後立即加入團隊訓練，趕上開季的比賽。

結束上週末新莊體育館的季前熱身賽後，新北國王將在20日下午1點於台大體育館的 PLG聯盟官辦熱身賽對戰福爾摩沙台新夢想家，21日下午1點碰上同樣今年成軍的高雄鋼鐵人。