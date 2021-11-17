大陸新一輪電價市場化改革啟動至今正好滿月，透過各地電力交易公開資訊顯示，已有29個省份發佈相關通知，推進燃煤發電上網電價的市場化改革。其中江蘇省、黑龍江省、山西省等10多個省份，更是明確高耗能企業購電價格為基礎電價的1.5倍。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，對高耗能企業市場交易電價不受上浮20％限制，可倒逼高耗能企業順應國家戰略和市場趨勢，著力節能減排，改善電力供求關係，推進碳達峰碳中和目標的實現。

大陸官方10月15日發布實施《關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》明確擴大市場交易電價上下浮動範圍，「上下浮動原則上均不超過20％」，另針對高耗能企業市場交易電價不受20％限制。

此外，據《證券時報》報導，經過1個月以來，大陸多地電力市場成交價均較基準價上浮，部分地區觸及要求上限。例如10月21日，貴州電力交易中心組織11月月度集中競價交易，交易成交電價較基準價上浮19.97％；10月31日，廣州電力交易中心的成交價格也較原先基準價上浮20％。