為因應疫情期間各國入境隔離措施，延長客戶出國天數，中華電信針對中港澳、美加、新馬等鄰近國家以及歐洲地區推出「海量型漫遊上網方案」優惠服務，提供大用量、長天數的漫遊方案。

以疫情期間多數商務人士前往的中港澳，提供30天15GB優惠價588元、30GB優惠價988元，另較多留學生前往的美加地區提供30天15GB優惠價1288元、美國30天20GB優惠價988元。

另外，新馬泰越30天40GB上網量優惠價988元、歐洲30天6GB優惠價988元，漫遊上網1天平均20元起。

中華電信提供網路門市及APP快速申辦管道， 針對上網用量較少的客戶，中華電信也推出升級版輕量型方案，使用天數延長不加價。針對疫情期間仍有許多商務人士往返的中港澳地區，輕量型方案使用天數延長為15天，1GB優惠價249元、2GB優惠價349元，平均1天只要17元起。

新馬泰越的輕量型方案使用天數同樣延長為15天，1GB優惠價149元、2GB優惠價249元，以1天最低平均不到10元的銅板價，提供手機漫遊上網服務。

另外受到台商青睞的「台商一路發」月租型方案，每月優惠價1688元，讓身在中港澳或新馬泰越的客戶可享漫遊上網無限瀏覽，隔離期間也能輕鬆上網免翻牆。

中華電信國際漫遊服務在多數國家皆與當地2家以上業者合作漫遊服務，目前共與全球212個國家，514個電信公司網路合作，持續領先業界、提供漫遊最大網！手機漫遊原號上網，免換SIM卡、免租借分享器，並採用24小時計費制，客戶不用煩惱啟用方案之時差問題。