台灣區塊鏈企業代表奧丁丁集團，將專注的區塊鏈應用及電子商務，首度轉換為NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），17日宣布，推出台灣首發咖啡NFT—典藏臺灣精品咖啡國際競標 Lot 13 鐵比卡（Typica），集團旗下並設有奧丁丁NFT交易平台（OwlTing NFT Marketplace），提供一站式提供B2B2C雙市場交易服務。

此份台灣首發的咖啡NFT，是奧丁丁集團和《台灣咖啡研究室》、《鄒築園》合作。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示：NFT是區塊鏈產業發展到一個程度所誕生的特殊產品，起初為數位藝術品，後來逐漸增加現實生活中的藝術品、實物轉化為NFT銷售，引發全球浪潮。

王俊凱說，要透過區塊鏈、透過NFT，持續為創作者與生產者發聲，讓更多優質產品被世界看到，未來持續能透過科技，為產業與市場創造正向循環。

奧丁丁集團商務長王剛和表示：台灣首發精品咖啡NFT－255公斤 Lot 13 Typica 為單一批次販售，希望以這批獲獎且別具意義的精品豆，吸引咖啡業者及通路業者採購，接力推廣台灣優質精品咖啡，透過NFT。

王剛和說，將台灣精品咖啡於Taiwan PCA創下的佳績忠實紀錄留存，期望透過這個形式將台灣咖啡的品牌、風味口感與評鑑數據代代流傳，傳遞給海內外咖啡迷認識，為台灣精品咖啡發聲，為台灣咖啡盡一份心力。