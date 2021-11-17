儘管比利時職業女網好手梅騰絲（Elise Mertens）全場發出7次雙發失誤，但和台灣女將謝淑薇搭擋的雙打，仍在WTA年終總決賽女雙4強賽6比2、6比2擊退日本組合青山修子／柴原瑛菜，謝淑薇生涯第4度搶進賽季封關戰雙打決賽。

本屆WTA年終賽在墨西哥瓜達拉哈拉市舉辦，謝淑薇／梅騰絲小組賽2勝1敗自小組賽突圍、晉級4強，17日準決賽對上之前對戰都贏球的日本組合，「淑梅配」打起來相當有信心，儘管梅騰絲發球上遇到一些麻煩，出現較多雙發失誤，仍是順利收下本季對日本「青菜組合」的3連勝。

場邊可以看到有球迷戴上「恐龍頭套」為謝淑薇組合加油，賽後謝淑薇笑說：「我們看起來像姊妹喔！」對於生涯4次參加年終賽雙打都拚到決賽，謝淑薇表示，主要是享受晉級過程、全力以赴，這是年度最後一場大賽，希望和搭擋再一次享受比賽，並高舉冠軍獎盃。

梅騰絲則說，很開心自己終於首度晉級年終賽決賽，又要對上實力堅強的頭號種子、捷克組合克蕾切可娃（Barbora Krejcíkova）／西妮雅可娃（Katerina Siniakova），只能力求拿出更好的狀態一拚，期待有好結果發生。

謝淑薇／梅騰絲與克蕾切可娃／西妮雅可娃的決賽，預計18日上午7點展開。