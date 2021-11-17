大學畢業，究竟要直接踏入職場或是念研究所？一名女網友表示，若繼續往上念碩士，隱形的成本似乎多很多，但往好處想，踏入職場的起薪比一般人要多，但她仍好奇「真的有必要犧牲2年時間念碩士嗎？」多數網友看了她的煩惱後，紛紛回應，「看科系，若是理工科就必須念碩士」，不然薪水真的會差很多。

原PO昨（16）日於PTT女人板透露，現在是大四生，對於畢業後的人生規劃很茫然，究竟是選擇直接踏入職場，又或是繼續念研究所？若選擇念碩士，似乎會多很多隱形成本，但碩士畢業後，起薪會比一般大學畢業多一點。

疑問曝光後，網友也給出答案，「看科系吧！理工科沒碩士會有很長一段時間只能當助理」、「理工科沒念碩士，薪水會差很多」、「理工科或想進科技業必須讀」、「走IC積體電路設計方面的，念碩士絕對值得，薪水高太多了」、「科技業很多門檻都要碩士」。

不過也有人認為，現在大學生滿街跑，若要讓學歷比較好看，建議可以讀2年碩士，「私立到國立大學的比比皆是，花2年扭轉人生很值得」、「學店商管洗個台政碩年薪可能多不只1倍」；但也有人說有興趣比較重要。