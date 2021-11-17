疫情爆發以來，無論遠距工作帶動的雲端、資料中心、5G等數位轉型熱潮、減碳議題刺激電動車加速發展，亦或近期的元宇宙題材，科技成為社會問題解方的同時，也躍升投資的主旋律；中信投信看準科技發展潛力，推出中國信託科技趨勢多重資產基金，以股債並進方式，升級科技投資策略，爆發力、息收力、續航力兼備，全面掌握科技成長契機。

中信投信總座張浴澤分享投資觀，他表示對於能賺數倍獲利的投資人稱之為有「鑽石手」，而鑽石手的形成，就是找到好的標的放長，不要短線有漲就賣，要賺到翻倍，2倍，3倍才出手；但大多數的投資人都是 「紙手」，有賺就跑，無法累積成長的利益。張浴澤也自薦「中國信託科技趨勢多重資產基金」，是可以列為「鑽石手」的投資標的。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，根據Factset統計，第三季已公布財報的科技股之中，逾9成企業表現超出預期，淨利率也大幅增長至25.4%；但縱然科技股成長力道強勁，市場在散戶、熱錢追捧下，震盪也較過往更加劇烈。根據彭博統計，近2年納斯達克指數年化波動度高達20%，對照2017年到2019年，指數年化波動度為17%。

楊士醇強調，若再考量通膨升溫、央行縮表升息動作頻頻，科技股短期高檔震盪格局不變，債券於投組所佔地位也益發重要。基金投組將以科技股搭配科技高收益債、投資等級債，緊追科技股爆發力的同時，以高收益債衝刺息收力，搭配投資等級債提升投組長期續航力。

就高收益債而言，高收益債發行人以能源、礦業為大宗，科技高收益債相對少，旦無論違約率、報酬率皆優於前述產業。根據彭博統計近20年各產業高收益債走勢，ICE美國科技高收債指數報酬率高逾573.4%，違約率為1.4%；相較之下，ICE美國能源高收益債指數報酬率約304.4%不到，近20年平均違約率達3.3%，為科技產業的3倍。

楊士醇指出，以投資級債來說，攤開各產業投資級債指數平均信評，科技業投等債指數平均信評為A，較公用事業、金融、工業、醫療保健等產業更高，納入投組可作為降低波動之防禦配置。回測近10年科技趨勢多重資產策略表現，與標普500指數相較，當2015年中國股災、2018年中美貿易戰開打，標普500指數年化報酬率為-0.7%、-6.2%，該策略則繳出年化5.1%、2.1%的正向報酬率；甚至2020年全球疫情爆發，標普500指數上漲16.3%，該策略報酬率則高達約30.5%，相對優於純股票的標普500指數。惟留意由於上述回測以各別資產指數作為計算基準，與未來經理人就基本面深入研究、汰弱留強的主動式操作有所出入。