順藥(6535)長效止痛藥拿到日本劑型專利，專利保護期限至2036年止，拿到專利將有助LT1001在日本授權與合作談判，另外，公司將力拚未來三年，年年都有藥證到手，今日股價開高後，衝上漲停板35.85元鎖住。

LT1001為順藥第一個上市的新藥並已取得台灣和新加坡的上市許可，成為公司穩定現金流來源。公司指出，將力拚未來三年，年年都有藥證到手，並持續推進泰國、馬來西亞、韓國及烏克蘭等地的藥證申請，其中泰國及馬來西亞可望於今年底、明年上半年陸續看到成果。另外，順藥也與授權夥伴濟民可信共同加速中國大陸臨床三期的收案進度，預計可於2023年取證，湧現極高現金流收入。

順藥LT1001長效止痛針劑是全球首創一周長效止痛針劑，在全球授權進度的部分，LT1001已於今年上半年成功授權韓國及烏克蘭，並預計於今年底完成中東部分國家的授權並瞄準明年進軍南美廣大市場。

順藥指出，LT1001相較於傳統鴉片類藥物具有不易成癮優勢，擁有獨特市場定位。同時，專利布局完善，有利於進一步推升國際授權價值，目前LT1001已申請20個國家的專利，已核准的國家包括美國、中國大陸、日本、俄羅斯等七國，其他主要市場如歐洲、東南亞等多個國家亦在同步審查中。