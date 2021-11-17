接種高端疫苗的民眾想出國，須再補打2劑國際認證疫苗，對此，民眾黨立委蔡壁如強調，這不是混打是「重打」；而陳時中說若出問題會負政治責任，她則想問，「3+11都沒有負責了，現在的陳時中又要拿什麼來負責？」

蔡壁如今（17）日在臉書指出，全台有77萬人因為相信政府、相信陳時中，所以就算高端疫苗沒有經過三期試驗、沒有保護力數據，仍決定接受兩劑的高端疫苗，幫助他們防疫，要讓世界看見台灣。結果現在世界不接受接種高端疫苗的台灣人入境，陳時中宣布，施打高端疫苗者，若有就學等原因需要出國，可混打AZ、BNT或莫德納。

蔡壁如直言，陳時中就是一個不急不徐、不慍不火、謊話連篇的「說謊者部長」，因為這不是「混打」、是「重打」，是拿民眾當白老鼠，且不顧民眾生命安全，誘騙民眾的愛國心，去接種還沒有保護力數據的「國產疫苗」，這不止傷害了國產疫苗的發展，更傷害國人的疫苗權和出國權。

而在接種二劑高端疫苗之後，時隔不到半年再「追加」其他國際疫苗，蔡壁如問，如果出事呢？沒有人敢保證，就連陳時中都說「我沒有辦法負責」。她怒批，我們政府什麼時候才可以停止欺騙、愚弄人民？「人命」不應該成為政治人物權位的犧牲者。

蔡壁如接著指出，當國際多數國家都拒絕接種高端疫苗的國人入境之後，殘酷的戳破陳時中謊言的同時，也傷害了國產疫苗的發展之路，未來，誰還願意相信國產疫苗？

至於媒體詢問，半年內就直接接種疫苗安全嗎？蔡壁如說，就醫學角度來看，最好是半年以上會比較安全，但現在如果有緊急需求必須出國，到時候出了問題，陳時中雖說會負起政治責任，但她要問，3+11都沒有負責了，現在的陳時中又要拿什麼來負責？