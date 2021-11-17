疫情嚴峻，愛心匯集更踴躍，台中市今年共獲贈50輛復康巴士，打破過去10年紀錄。市長盧秀燕17日表達滿滿謝意，復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，市府陸續汰換老舊復康巴士，保障使用民眾的行車安全，會場多隻視障者的導盲犬現身帶路，愛狗一族的盧秀燕與導盲犬安全互動，也購買導盲犬月曆相挺。

盧秀燕表示，台中市身心障礙人口將近13萬人，各個障礙類別具有不同特性，有如萬花筒展現多元面貌，獲宜居城市的稱號，除了生活機能佳，富人文素養，更是一個擁抱多元的友善城市。

台中市近年來捐贈復康巴士從2016年16輛、2017年16輛、2018年28輛、2019年18輛、2020年12輛，今年至今達50輛，創下這10年來的新高。（盧金足攝）

疫情嚴峻，愛心匯集更踴躍，台中市今年共獲贈50輛復康巴士，打破過去10年紀錄。（盧金足攝）

她鼓勵接受挑戰、超越障礙、發揮潛能的身障朋友，同時感謝照顧者辛勞，並嘉許用心服務身障者的專業人員，台中市近年來捐贈復康巴士從2016年16輛、2017年16輛、2018年28輛、2019年18輛、2020年12輛，今年至今達50輛，創下這10年來的新高。

愛狗一族的台中市長盧秀燕與導盲犬安全互動，也購買導盲犬月曆相挺。（盧金足攝）

社會局長彭懷真表示，感謝復康巴士捐贈者，也表揚15名優良復康巴士司機，其中，林源保已服務11個年頭，表揚對象中最資深的駕駛，不論颳風下雨準時載送身障者就醫及社會參與，態度親切友善，提供良好的乘車環境，屢受乘客讚賞，照顧同業後輩。

愛狗一族的台中市長盧秀燕與導盲犬安全互動，購買導盲犬月曆相挺。（盧金足攝）

社會局針對不同需求的身障者，提供多項服務方案，協助身障者瞭解自我價值，活出獨一無二的生命，今年身障月系列活動包含身障者歌唱比賽、身障萬花筒影片徵選、線上有獎票選、直播等，呼應「平等參與 共創多元價值」主題，「身障萬花筒」創作影片徵件活動。

藉由短影片創作，讓社會大眾更加認識社福團體；身障者也藉由影像，展現才藝、個人特長、生活態度等。社會局臉書12日至28日舉辦有獎票選活動，邀請民眾上網票選，讓更多人共同響應，看見身障者獨特的生命力。

響應12月3日「國際身心障礙者日」，社會局將推出一支多元共創影片，用歌曲結合台中熱門景點，由不同的類別障礙者、照顧者、工作人員一同錄製，呈現多元面貌，希望透過影片讓社會大眾對身障者有更多認識。

彭懷真希望障礙者的參與、社會大眾的支持，以及各權責機關共同落實，大家齊心努力，共同創造平等、宜居的幸福台中。