台北富邦銀行某分行經理王姓美魔女，與已婚的薛姓男下屬有不倫戀，遭捉姦在床，與薛男妻子簽保密協議賠償300萬元。但薛妻事後違約向銀行、金管會陳情，王女也持續與薛男交往，2女因此互告求償。台北地院審結，判薛妻應吐回300萬元，王女侵害配偶權部分則要另賠15萬元，可上訴。

2019年3月11日，薛男的妻子到台北市大直區某精品旅館捉姦，當場與王姓小三簽訂協議書，約定王女賠償300萬元後，薛妻應將捉姦證據銷毀，不得對外散布，也不得繼續騷擾，但王女事後因此事遭公司約談、調職，甚至還有媒體曝光不倫戀，認為薛女違約洩密，憤而提告。

王女主張，她與薛妻簽下協議書後，已陸續匯款給付300萬元，薛妻卻在今年3月把她和薛男牽手外出的照片寄給她的丈夫，並附上「不知你是否知情你太太一直在外有不正當的男女關係 此事造成很多人很大的痛苦困擾」等文字。

王女並指，薛妻還向金管會陳情，害她遭公司約談、調職，更有媒體刊登「北富銀美魔女經理遭人妻控勾引帥哥鮮肉下屬」等報導，內容不僅提及保密協議，也與事實不符，害她名譽受損，因此求償300萬元。

薛妻抗辯，她發現丈夫外遇後，丈夫不僅與她分居，拒絕調職，還提起離婚訴訟，她為了不讓王女繼續親近她丈夫，不得以才寄信陳情，但銀行收受後仍繼續讓王女擔任分行經理，只好轉而向金管會陳情。

薛妻還說，她沒有寄信給王女丈夫，也沒有提供資料向媒體爆料，請求駁回王女之訴，另反告王女在簽下協議後，被拍到和薛男牽手散步，仍持續侵害她的配偶權，求償120萬元。

法官認為，薛妻向銀行、金管會陳情的行為，確實是對王女進行干擾，違反協議約定，因此應依約賠償300萬元；另王女在約定後仍與薛男有交往，也確實侵害薛妻的配偶權，應賠償15萬元。