新北市1名陸籍熊姓女子質疑用7萬元購買的品牌大衣經店家修改後遭調包，自稱還查到官網價格比專櫃價便宜3成，最後因退貨不成大鬧現場，遭警方壓制上銬，脫序行為引發討論；有網友查出國外官網該系列風衣，發現1件要價6.5萬，若再加上運費和修改費就近7萬，與女子說的價差3倍相去甚遠。

熊女的丈夫發文控訴，除了質疑修改後寄回的大衣遭調包，更說上網查價後，發現大衣專櫃售價竟比官網價貴3倍，痛罵專櫃是黑店，熊女最後因無法退款在現場大鬧；不過1名網友在PTT上找到熊女該件風衣的售價，為2015歐元（約新台幣6萬3434元），加上運費後約6.5萬，若再加上修改費用，「7.7%價差其實算正常價格」。

有網友查出國外官網該系列風衣，發現1件要價6.5萬，若再加上運費和修改費就近7萬，與女子說的價差3倍相去甚遠。（翻攝自爆料公社）

此外，也有網友說多數國際品牌在官網上的價格都相對專櫃價格低廉，原因不外乎是商品經由代理商進口，再加上經銷等多項成本，價錢有落差是常有之事；而對於熊女質疑衣標字樣從Max Mara變為S’Max Mara，也有網友解釋後者為牌的奢侈休閒裝系列，應該非調包。

對於熊女因退貨不成在現場大鬧，遭警方強制上銬，不斷狂吼說「我要回大陸」，甚至作勢出腳踢現場陳列物，網友更怒嗆已經修改的衣物本來就不能退貨，這根本基本知識；律師李怡貞說「不要侮辱貴婦」，指真正的貴婦，買到不合身就轉手送人，沒那個時間去店家退貨；團購達人「486先生」則痛批「上銬帶走剛剛好，廠家一定要告損毀」、「沒錢買什麼大衣」。