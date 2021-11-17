聯合國今天對衣索比亞11月2日發布緊急狀態以來，被捕人數暴增的情況表示憂心。

聯合國人權機構表示，在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（ Addis Ababa）以及岡達（Gondar）、巴赫達爾（Bahir Dar）等地被捕的人士，大部分是泰格瑞省（Tigray）出身。

聯合國人權事務高級專員公署發言人史勞塞爾（Liz Throssell）在日內瓦告訴記者：「根據報導，據信有至少1000人被捕…一些報導的數字甚至更高。」

2週前泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）戰士揚言前進首都，總理阿邁德（Abiy Ahmed）政府發布緊急狀態之後，大批人民遭到逮捕。

律師也表示，數以千計泰格瑞省民眾在緊急狀態發布後被捕。發布緊急狀態讓當局無須對疑似支持「恐怖組織」者發出逮捕令，即可逕行逮捕。

緊急狀態發布後當局宣布逮捕的人士，包括一批聯合國人員。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今晚透過發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）發出聲明，再次呼籲盡快釋放這些聯合國人員。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1101117