公寓大廈禁養寵物條款，相關修法爭論了10多年仍無進展，讓有毛小孩的住戶每天提心吊膽，深怕被檢舉。動保團體今與跨黨派立委召開記者會，呼籲立院儘速排審通過修法，並建議主管機關先頒布「社區飼養寵物管理辦法」，讓各管委會有規範依循。

各黨派立委陳椒華、吳思瑤、林奕華與蔡壁如委員也出席力挺。而蔡適應、吳思瑤與林奕華委員目前有提出修法版本，陳椒華委員也將提出版本。動團呼籲，本會期儘速排審通過修法，呼籲請內政部與動保團體協商先行頒布「社區飼養寵物管理辦法（範例）」，讓各管委會有一個管理規範可以依循。

苦主李小姐今會中現身說法，今年租屋時，已事先告知房東會在房屋契約上備註有養一隻狗，但管委會開會時提出臨時動議，將限制園區裡不能有寵物。

李小姐非常心急，擔憂「禁寵令」一旦經區權人大會表決通過後，就無法與愛犬一起工作，政府盡快刪除「禁養寵物惡法」。

她說，她有注意環境的衛生，也不擾鄰、也沒有在園區裡面遛狗的情形下，這樣隨意更改規約不合理，很沒同理心。

台灣防止虐待動物協會議題主任陳庭毓表示，該協會接觸到不少個案，其中小布小姐是從2013年就開始呼籲這個修法的始祖，她帶著狗狗租屋五年卻突然被要求要把狗狗「處理掉」或搬走。沒想到從2013至今，經過8年，這個法律還是持續讓所有飼主膽戰心驚。

她強調，修正這個法案並不是要讓飼養寵物的住戶為所欲為，而是希望用合理的「管理」來取代「概括式的禁養」。希望強調飼主應盡的責任，而不是讓寵物背黑鍋，畢竟污染社區環境的從來不是寵物，而是未妥善管理、照顧寵物的飼主。

她呼籲，公寓大廈管理條例只要沒有修過，對於廣大飼主每天都是膽戰心驚，所以我們呼籲大家一同支持，一起營造對動物更友善的社會公寓大廈管理條例的「禁寵令」在無關公共利益前提下，限制人民的自由與權利，有違憲之虞，以合理規範取代現行的禁止飼養才是合理合憲。

台灣動保行政監督聯盟秘書長何宗勳指出，刪除禁養寵物惡法已經喊了十多年，至今仍原地踏步，除了立院應儘速展開修法外，呼籲內政部與動保團體協商先行頒布「社區飼養寵物管理辦法」，讓各管委會有一個管理規範可依循，避免毛小孩「有家歸不得」。

營建署代表表示，對於立委提出相關修法，他們會盡快年底開會討論。