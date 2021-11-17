聯合國第26屆氣候變遷會議（COP 26）近日剛結束，會中通過「格拉斯哥氣候協議」，並呼籲2030年碳排應較2010年減少45％，中研院氣候變遷研究中心特聘研究員許晃雄說，「如果可以（2030減排45％入法）的話最好」，但也可以按照自己的路徑調整，但如果做不到的話，又要達到2050淨零碳排目標難度就會提高，如果真的無法達到2050淨零碳排目標，可能就要承擔經濟損失。

依現行我國現行排碳路俓規劃，2020年要減排基準年2005年的2％，2030年要減排基準年的20％，2050年則要減排50％，但已遠遠跟不上國際疾呼要在2050年淨零碳排的目標。

台大風險中心主任周桂田說，台灣過去因為非為聯合國會員國等原因，少了國際壓力，因而在氣候治理遲滯20多年，但近期受到歐盟碳邊境稅等原因，需要加速氣候治理，如何從遲滯到加速十分重要。他提及，國際普遍提到要在2050達成淨零碳排、2030年的碳排減至45％至50％之間，而2030年如何達到減排45％，要加深加速加廣推動。

周桂田指出，現行我國減排期程，面對國際目標2030年的45％仍有一段距離，除了要修正溫管法外，更要納入包括碳稅、能源稅等議題。

許晃雄說，雖然各國減排並未具體承諾減排，但台灣也不能因此鬆懈，如2030年減排45％的目標要如何達到，應要加深加速加廣推動，我們的時間更少；他也說，隨著暖化的衝擊，在最嚴重的情境之下，夏天恐達7個月，2060年後沒有冬天，而全球每增加1度C、增加7％的降雨強度，依我國科技部相關研究評估，每上升1度C、我國極端降雨會增加11％至12％，且未降雨天數會越來越多，下雨強度變強。

中研院經濟研究所研究員蕭代基提及，此次也提到有市場與非市場的合作機制，市場機制為國際碳交易市場，非市場部分尚未確定，待明年繼續討論，但由於國際碳交易市場為聯合國主導，我國勢必難以加入，必須要思考如加入歐盟的碳交易市場等方式。

蕭代基也說，如果把碳費用每公噸100元試算，則電費約每度增加0.05元、汽油每公升約增加0.226元，民眾是感覺不到的。