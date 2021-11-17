「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著。」「大家加，才是真的加，加班真好。」「有空就去加班吧，去完成那些我們還未完成的事。」近日，山東浪潮集團在辦公區懸掛加班標語，引發了網友的批評。15日，濟南市勞動保障監察支隊回應稱，將前往浪潮公司調查此事。

大陸官媒央視網今天發文批評此一不合理現象稱，崇尚奮鬥不等於美化加班，畸形加班文化是對法律的漠視。

評論稱，從夢想實現價值的個人，到希望發展壯大的企業，都離不開艱辛勞動和奮鬥精神。但崇尚奮鬥不能「美化加班」。大部分職場人希望能準點下班：或陪伴家人，或健身娛樂，再或培養興趣愛好來緩解工作一天的疲憊。

評論稱，特殊情況下遇到急活兒，加班完成工作，大多數人能夠理解。但浪潮集團試圖在辦公區公開懸掛標語，把加班標語當創意來曬，把加班當成正常狀態來宣傳，是畸形加班文化的縮影，更是對法律法規的漠視。加班不一定真好，但違法一定不好。

評論稱，作為一個成立已久的大型企業，應帶頭遵紀守法，成為業界榜樣。崇尚奮鬥不能強制灌輸加班文化。如果確是工作臨時需要，加班也是一種奮鬥和奉獻。可廣大勞動者抵觸的，往往不是加班本身，而是畸形的「無效加班」、「被動加班」。

評論稱，有些領導不喜歡員工比自己走得早，覺得加班能給企業創造更大價值，強行讓員工陪著，認為這種加班就是奮鬥，還把是否加班當成績效考核標準，導致「形式主義加班」蔚然成風：有些員工已經在工作時間內兢兢業業完成了本職工作，無需加班，但卻無奈回不了家。儘管沒有工作狀態，也只能「裝模作樣」地表演。

評論稱，現實中，一些企業非常崇尚加班文化，為了壓縮人力成本，變相鼓勵員工加班來分攤工作量。一來二去，拒絕加班者不僅成為了異類，而且還面臨收入下降，甚至被變相裁員的風險。一些員工只能違心順應企業文化犧牲休息時間，用超長的工作時間兌現金錢補償。

評論稱，現代化的企業治理模式，不僅要有技術水平的現代化，更要有「以人為本」的制度設計，注重員工的情緒管理。畸形的加班文化，嚴重損害員工的身心健康，更是對奮鬥精神的曲解和背離。

評論稱，一個企業要在市場上保持競爭力，靠員工加班維持是走不遠的。鼓勵苦幹，也要學會巧幹。與其將員工「按在」工位上耗著，不如理順內部流程，提高運轉效率。延長工時是奮鬥，提高效率更是奮鬥。

今年8月，大陸人社部與最高法曾對「996」工作制說不。996工作制是是早上9點上班、晚上9點下班，中午和傍晚休息1小時（或不到），總計工作10小時以上，並且一周工作6天的工作制度。這一制度，代表著中國互聯網企業盛行的加班文化。

評論稱，一些大型互聯網企業此後也開始對加班文化糾偏，取消「大小周」（這星期修假一天，下星期修假兩天，一直循環），告別「996」，同時從制度設計層面進行約束。相信未來越來越多的企業將，更文明和人性化地安排員工工作時間，激發員工的工作熱情，把「汗水經濟」轉變成「智慧驅動」。