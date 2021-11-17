新冠肺炎疫情趨緩，沈寂許久的餐飲業漸漸恢復熱絡，高雄市政府農業局為推廣綠色友善餐廳，成為民眾聚餐新選擇，特別結合轄內3家知名義法餐廳，包括帕莎蒂娜法式餐廳、Le Bon Marche 好市集及Pappagallo波波加洛西式餐館，以台灣秋季當令食材為主角，搭配主廚法式料理手法，設計出季節限定的「Chill日饗宴」，讓民眾一次細品在地食材烹調出的法式美味。

高雄市政府農業局表示，高雄綠色友善餐廳今年度評鑑已如火如荼展開，許多餐廳業者即使面對疫情衝擊，仍堅持對環境最友善的經營和健康烹調方式，以綠色經營之路擁抱永續價值，值得推薦給市民及遊客。

（由左至右）好市集手作料理主廚黃穎、帕莎蒂娜西點行政主廚黃麗芳、帕莎蒂娜主廚許志興、波波加洛西式餐館主廚陳韋丞。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

農業局在16日的舌尖港都「Chill日饗宴」餐會，也邀請了3間綠色友善餐廳共4位主廚，聯合挑戰用在地食材做出法式料理，顛覆民眾法式料理總是來自進口食材的觀念。

「Chill 日饗宴」餐會共推出8道法式經典料理，從開胃菜的毛豆甜蝦奶酪就是使用高雄在地毛豆，前菜和主菜更是一口氣運用到旗山栗子南瓜、內門無花果、六龜紅龍果、路竹蕃茄、杉林木瓜和甲仙芋頭，法式料理中常見的蘆筍也是產自高雄在地，每口經典法式料理，入口的都是來自高雄的在地美味。

帕莎蒂娜餐廳董事長許正吉表示，歐式餐點一樣可以台灣食材烹調，帕莎蒂娜曾邀請米其林三星主廚來台，用在地食材做法國菜，讓人驚覺原來台灣農夫種出的東西，和法國食材相比毫不遜色，他並於餐會分享2007年法國路易樂斯福盃、亞洲區麵包大賽冠軍的酒釀桂圓麵包。

高市府農業局長張清榮表示，高雄綠色友善餐廳是市府結合在地農產與餐廳業者推出的認證，多年來累積了許多追求「綠餐飲」的粉絲，餐廳評鑑指標包括能源節省、環境保護、綠色安心飲食、綠色採購、永續經營及衛生安全等6大面向，食材從產地到餐桌，為消費者嚴格把關，符合消費者追求安全、環保、健康飲食的潮流時尚，也同步促進農產品從生產、販售到食用，形成一個安全的網絡。

張清榮邀請喜愛高雄豐富在地食材的民眾記得關注臉書「高通通－高雄super go」和「綠色友善餐廳」粉絲專頁，農業局將會持續推出多元性體驗，歡迎大家一起品嘗、推廣高雄美味在地食材。