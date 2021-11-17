在晶圓代工漲價的趨勢持續下，龍頭們紛紛擴產，新產能多集中在明年下半年與後年開出。

但在這場瘋狂擴充產能的競賽中，供不應求的狀況能否持續，晶圓廠榮景又有多長？

「夯」了超過1整年的晶片荒，還會無止境地供不應求嗎？產業反轉的警訊，是否已悄然顯現？

11月9日，晶圓代工龍頭台積電正式宣布，將在明年同步啟動高雄廠、日本廠的建廠計畫，屆時兩座廠區重要的新增產能都將是成熟製程；無獨有偶，晶圓代工大廠聯電也在幾周前，被爆出將在新加坡擴產，傳聞中投產目標，也是成熟製程。

事實上，回顧過去1年，包括中國最大晶圓廠「中芯」、總部位於美國的「格羅方德」，也分別宣布將砸下110億美元、60億美元，擴產各自的成熟製程。

若再進一步觀察，可發現無論是台、美、中的晶圓廠，都選擇28奈米製程，這個已問世10年的製程進行擴產。市調機構「以賽亞調研」更統計，兩年後，全球5大晶圓代工廠的28奈米總產能，將至多成長近6成。

需求、價格、製造工藝

讓28奈米製程變主力

究竟為什麼，大廠們都將擴產目標，集中在成熟製程？這背後有3股驅動力，推動了當前這個發展。

首先是需求。簡單來說，採28奈米製程的晶片，是目前全球需求最強、更是造成這波半導體「大缺貨潮」的主要晶片之一，舉凡筆電、平板、電視的顯示晶片，或是汽車、遊樂器、家電的電源晶片，都是使用28奈米製程打造。

其中光是電動車的出貨量，今年上半年就較去年同期大增1.6倍，各界更看好，到了2025年，全球電動車的出貨量，將較去年水準再翻4倍、衝至1200萬輛，這個市場對晶片的需求，也被預期有同樣倍數的成長。

其次是價格。由於這波由缺貨引發的漲價潮，特色是：製程愈成熟，價格就漲愈多。微驅科技總經理吳金榮觀察，這個現象，拉近了28奈米與比它更成熟製程、如40奈米的價差，帶動IC設計廠改選擇前者投片，其產能也隨之更緊俏。「客戶的負擔沒有增加太多，但28奈米（的效能）可以做到更多！」

第3，是28奈米的製造工藝，進可攻退可守的特性。資策會資深產業分析師鄭凱安說，28奈米製程使用的設備與製造工藝，是能「相容」製作更成熟的製程，如40奈米、60奈米，「你擴充好，你也可以往40奈米向上相容。」意即，這對晶圓廠來說是最具效益的擴產方式。

上述3股驅動力，讓全球晶圓廠無不傾力擴充該製程產能，尤其是中國業者。

在中美對峙的政治氛圍下，美國政府阻擋先進製程的半導體設備出口中國，如一台要價逾一億美元的極紫外光顯影（EUV）設備。而急於擺脫半導體「掐脖」風險的中國，製程較成熟、但也較不敏感的28奈米製程，就成為力拚半導體自主的中國，先求有、再求好的擴產首選。