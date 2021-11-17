竹北市公所向營建署爭取經費共投入9405萬元，在文田街與縣政五街之間新建跨越豆子埔溪的文田橋，將可分流縣政二路到縣治區上下班的車潮，17日由內政部長徐國勇等人熱鬧舉行通車典禮，徐並透露文田橋工程已獲行政院公程會第21屆公共工程金質獎佳作的肯定。

竹北市文田橋熱鬧舉行通車典禮，一旁是拱型的儒林橋，視覺景觀不太協調。（羅浚濱攝）

徐國勇表示，過去這邊只能有行人通過，經過公所、縣府到中央通力合作，成功讓車可以在此通行，打通光明商圈、縣治區附近道路交通任督二脈，民眾能更方便來此休憩，長輩可以選擇走平緩的文田橋，想運動的民眾則可選擇走一旁儒林橋。

竹北市公所在豆仔埔溪的儒林橋旁新建文田橋，視覺景觀不太協調。（羅浚濱攝）

縣府秘書長陳季媛表示，該案在2019年獲營建署核定補助8成經費，竹北市長何淦銘與縣府團隊充分討論，縣長楊文科同意退縮家畜防治所機關空間，提供完整便捷的竹北生活圈道路系統，改善民眾生活環境品質。

何淦銘表示，公所提出新建文田橋計畫，主要改善縣政二路及縣政九路銜接文平路，疏導及分流光明一路、光明六路、縣政二路、縣政九路及文平路的車流，縣治區假日停車空間也能獲得充分利用，同時也讓民眾到縣府洽公更方便。

設計監造單位簡報說明，新建的文田橋為解決當地民眾路沖疑慮，設計上採曲橋型式跨溪，13米寬雙車道通行橋梁，跨徑42.5公尺，東側規畫人行道及綠帶，行人再也不必爬上一旁高聳的儒林橋，透過新建文田橋便能快速通過。

儒林橋和文田橋相鄰，在視覺景觀不太協調，設計監造單位指曾向縣府建議拆除 儒林橋，但未獲同意，與會地方人士雖對視覺問題多有同感，但多半都說不用再遶路到縣政府，方便就好！