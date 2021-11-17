遠東航空去年初遭民航局廢照，遠航董事長張綱維今日表示，民航局違法越權廢照，將在11月24日的訴願庭提出和解，希望民航局展現誠意，能夠恢復遠航執照，若民航局不願意，則會在12月13日前提出國賠，由於民航局罪證確鑿，初估約50億元。

遠航2019年底因資金調度不善、公司跳票，張綱維當時留下遺書並關掉手機，導致下屬未經他授權就宣布暫時停飛所有航線，隨後張綱維申請復飛，民航局遂於2020年1月31日引用民航法規定，撤銷遠航航線與航班及運輸業務許可證。

張綱維表示，他不服民航局裁處，隨即向交通部訴願委員會提出訴願，但訴願裁定民航局欠缺管轄權而撤銷原處分，之後交通部再行發文撤銷遠航執照。

張綱維表示，民航局越權廢照，還遭訴願打臉，他將在本月24日的訴願庭提出和解，希望民航局能夠恢復遠航執照，且因為目前航空貨運景氣不錯，他已經找到策略性投資人，可注資遠航10～30億元不等，但前提是民航局願意恢復遠航執照。

張綱維表示，若民航局執迷不悟，他將提出國賠，光是民航局的錯誤，造成遠航營業損失至少20億元，「這個一定告得成」，另外就是遠航的執照價值約20億元，再加上遠航這個60幾年的公司，商譽損失約10億元，國賠金額上看50億元。

張綱維表示，只要拿到執照，就會啟動五階段認證，目前遠航約8架飛機，載貨能力跟波音738、波音321差不多，且目前上千個員工找不到工作，只要遠航拿回執照，這些員工就會回來，復飛沒有問題，遠航也將轉型為「純貨運」的航空業者。

張綱維表示，他被羈押時遭遇不公不義，跟三個人關在廁所大的空間，苦等一年都沒有開庭，他不信正義喚不回，國賠不是重點，他希望的是恢復名譽，也能夠讓遠航再飛起來，未來遠航若能夠站穩腳步，將再恢復客運相關業務，

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