我空軍目前擁有F-16、幻象及經國號等戰機，戰機數量達300多架，空軍參謀長黃志偉今在立法院中表示，我空中戰機軍力在全世界約排名前15名內。
立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，國防部副部長王信龍率官員列席備詢。
空軍明將在嘉義空軍基地舉行全世界首支的F-16V戰機聯隊接裝儀式，王信龍說，空軍目前已完成64架F-16V。亦即目前預計進行性能提升的141架F-16A／B型戰機，現已完成64架。
我空軍目前擁有F-16、幻象及經國號等戰機，戰機數量達300多架，空軍參謀長黃志偉今在立法院中表示，我空中戰機軍力在全世界約排名前15名內。
立法院外交及國防委員會上午併案審查行政院函請審議「志願士兵服役條例第六條之一及第十六條條文修正草案」等案，國防部副部長王信龍率官員列席備詢。
空軍明將在嘉義空軍基地舉行全世界首支的F-16V戰機聯隊接裝儀式，王信龍說，空軍目前已完成64架F-16V。亦即目前預計進行性能提升的141架F-16A／B型戰機，現已完成64架。
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