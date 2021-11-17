因應春節國人返台，今天上午10點開放第一階段預約集中檢疫所，衛福部長陳時中今天上午在立法院社福及衛環委員會中指出，開放1小時已有500人完成預約，看起來需求量蠻大的，況且第一階段是開放比較不熱門的時段。

疫情指揮中心昨傍晚宣布集中檢疫所「春節專案」將分兩階段開放預約，預計提供2萬1600間量能供民眾預訂。第一階段為今天上午10點起，開放預約12月14日至31日入住，第二階段將在11月23日上午10點起開放，可預約12月14日至2月5日全時段。

春節前夕返台檢疫需求大，防疫旅館一位難求，因此有不少民眾苦等集中檢疫所。立委徐志榮今天詢問集中檢疫所預約情況，陳時中表示，開放1小時共500人預訂，看起來需求很多，而且第一階段是比較不熱門的時段。

但集中檢疫所訂房資訊混亂，引發不少民眾疑問。立委莊競程今天質詢時表示，指揮中心起初說16日開放，後來又改為17日，他的服務處就接到許多民眾詢問電話，希望指揮中心未來第一時間說明清楚。陳時中回應，15日開會討論後，為了讓交通部和旅宿業者能有時間溝通，所以到17日才開放，並承諾將來會把訊息一致性做得更好。

因應春節檢疫方案上路，不少民眾有改期或退款需求，陳時中今天稍早受訪時表示，防疫旅宿是受到消保法規範，而集中檢疫所目前無法退款。

至於集中檢疫所春節期間採兩階段預約，為何遲至昨天傍晚才公布相關時程？他簡短回應「這我不清楚，可能是他們運作上的細節」。