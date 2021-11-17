新屋郵局火警100件包裹燒毀郵局將補償寄件人。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市新屋郵局17日上午郵務人員在整理包裹準備出車時，發現其中1件包裹冒出濃煙，隨後引燃熊熊火勢，造成100多件包裹全數燒毀，當下郵局還未開門營業，消防人員抵達後約花20分鐘撲滅火勢，也疏散2樓20名員工，所幸無人傷亡。郵局也說，將主動通知包裹的寄件人，後續將依郵政法規給予適當補償。

桃園郵局副局長葉玉瑕指出，事發當時2名郵務人員正在包裹卸貨月台，準備將100多件待運送包裹分配派送路線，其中1名郵務員看到其中1件包裹突然冒出白煙，2人趕緊去找滅火器滅火，但火勢一下子來的太快，馬上就延燒到一旁其他包裹，接者引發熊熊火勢，當時郵局尚未開門，在2樓陽台的員工見狀，趕緊通報消防隊。

桃園市消防局派出11輛救災車輛、32名消防人員前往灌救，約花了20分鐘撲滅火勢，也疏散2樓陽台共20名員工。有民眾指稱在現場聽見爆炸聲，葉玉瑕解釋，因為火警發生時一旁有鐵鋁罐飲料，研判應該是受到熱漲冷縮導致鐵鋁罐爆裂，並非是起火的郵件本身發生爆炸。前往灌救的永安分隊消防人員也說，一抵達現場時就見2名員工持滅火器滅火，隨後鋪水線灌救，現場並無爆炸一事。

葉玉瑕也說，由於起火的包裹已經燒毀無法辨識，發生原因也交由鑑識人員調查中，還難以斷定包裹寄件人是否交寄禁寄物品。若經調查結果顯示爆炸包裹的寄件人確實有疏失，屆時會向當事人求償，也呼籲民眾郵局均有將禁寄物品清單公告上網，如酒類、爆炸物、壓縮氣體、易燃液體、放射性或腐蝕性物品、鋰電池等都是不可交寄物件，如果寄件人於交寄時在內容物填寫上有所隱瞞，發生意外將由郵局和寄件人求償。