曾舉報李雲迪涉性交易、柯震東、房祖名吸毒的北京「朝陽群眾」，被戲稱為「世界第五大情報組織」。近日，北京宣布將打造更多類似「朝陽群眾」、「西城大媽」的群眾自治組織，參與到基層社會治理。預計到2023年，北京市每個社區將培育不少於2個的社區社會組織。

北京市委社會工委市民政局近日印發《北京市培育發展社區社會組織專項行動實施方案》，稱到2023年將逐步健全社區社會組織培育機構，實現城市社區平均擁有不少於15個社區社會組織，農村社區平均擁有不少於8個社區社會組織，每個社區培育不少於2個「品牌」社區社會組織。

在「品牌」社區社會組織方面，該方案指出，要打造更多的「西城大媽」、「朝陽群眾」、「石景山老街坊」等首都基層社會治理的亮麗名片。

方案中也提到，要通過「一址多用」「合署辦公」「人才共用」等方式，依託各級黨群服務中心、政務服務中心、社區服務中心等設施，建設市、區、街道鄉鎮三級的社會組織培育機構，為社區社會組織提供場地支援、資源對接、人才培養等服務。系統性地培育「朝陽群眾」、「西城大媽」等社區組織。

據了解，「朝陽群眾」是北京市的群防群治力量之一，專屬於朝陽區。大致由5類人組成，分別為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。

「朝陽群眾」被戲稱為「第五大王牌情報組織」，與美國中央情報局、英國軍情六處、蘇聯克格勃、以色列摩薩德並列，他們時常向警方提供有力線索協助破案。日前李雲迪涉嫌性交易被北京朝陽警方行政拘留，就是由「朝陽群眾」舉報。而在此之前，黃海波、宋冬野、柯震東等因涉嫖吸毒被捕的藝人，也都與朝陽群眾的舉報有關。

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