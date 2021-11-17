桃園第14期1922預約平台有9萬多AZ疫苗名額，開放預約不到1天就額滿，市府經評估後決定23日上午在53處社區接種站加開AZ疫苗接種場次，提供2萬8220劑疫苗，17日中午12點開放預約。

衛生局表示，1922預約平台先前開放第13期AZ疫苗預約，但預約率僅64％，不過第14期AZ疫苗預約卻在開放不到1天就被搶光，為此決定在23日在53處社區接種站加開AZ疫苗接種場次，這次提供2萬8220劑疫苗供民眾預約。

衛生局指出，這次加開的AZ疫苗接種對象包含，滿18歲以上未曾接種第1劑者，以及9月28日前已接種AZ第1劑者預約第2劑，民眾可於17日12時起至11月19日12時止，至桃園市COVID-19防疫資訊站（https：／／covid-19.tycg.gov.tw／）查詢預約。

衛生局說，截至16日止，桃園市目前接種過第1劑疫苗的覆蓋率為80.38％、接種過第2劑疫苗的覆蓋率是41.53％，為持續提高疫苗覆蓋率及第2劑完成率，提升市民群體保護力，呼籲符合資格民眾踴躍接種。

衛生局提醒，疫苗接種14天後可以提高保護力，降低感染及重症的風險，民眾在接種疫苗後應於接種單位休息並觀察至少15分鐘，離開後需再自我密切觀察15分鐘，並多喝水、多休息，加強自我健康管理及健康意識提升。