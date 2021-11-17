女神舒淇擁有獨特的慵懶風格，外型深具性感魅力，且出道多年模樣都沒怎麼變過，非常凍齡，如今45歲的她仍散發少女感，是許多人心目中的完美女神，而多年來都維持長髮造型的她，昨天在社群貼出新造型照，竟以男孩風極短髮示人，重點是乍一看，還以為是她老公馮德倫。

舒淇外型與演技兼具，出道以來演出過許多叫好叫座的大片，多次入圍金馬獎最佳女主角獎，2005年以《最好的時光》勇奪金馬影后，而她的情路在2016年開花結果，與愛情長跑20年的男星馮德倫結婚，當時一反藝人婚禮常規，婚紗、儀式一切從簡，蔚為佳話，夫妻倆婚後沒生孩子，過著簡單的兩人生活，相當安逸幸福。

舒淇這幾年在工作上放慢腳步，養養身體顧健康，好好地過日子，但她仍不時透過社群平台分享生活近況，昨天，她在IG貼出近照，大幅改變造型，穿著黃色帽T、戴著墨綠毛帽，充滿女人味的長髮不見蹤影，展現另一種美感，舒淇也樂喊：「好boy喔！剪嗎？」。

其實她只是把捲捲的長髮細細收齊，塞進帽子跟衣服裡，看起來彷彿男生頭的長度，散發滿滿少年感，眾人看了驚呼舒淇沒了長髮卻電力不減，直讚「好年輕餒」、「怎樣都好看」、「剪！不管怎麼樣妳都是最美的」，但也有人不捨她的長髮，有趣的是，有網友表示第一眼乍看，還以為照片是舒淇的老公馮德倫，畢竟馮德倫早期可是跟謝霆鋒不相上下的臉讚美少年，如今舒淇短髮照撞臉老公，也認證夫妻倆都是高顏值。