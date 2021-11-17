西螺果菜市場今（17日）上午10點多傳出一起搬運工砍殺事件，33歲王姓男子與綽號「阿章」的男子發生行車糾紛，王男在第四棟被砍，手、背、腹部中3刀，肚破腸流，場面血腥驚悚。

據了解，王男與「阿章」都在西螺果菜市場當蔬菜搬運工，曾多次發生行車糾紛，互看不順眼，今天中午兩人又在西螺果菜市場附近狹路相逢，王男回頭到菜市場工作，遭對方3人持刀砍殺，當場肚破腸流，送雲林基督教醫院急救，因傷勢嚴重，再轉往彰化基督教醫院搶救。

西螺警方到場處理。（民眾提供）

西螺分局掌握3名涉案人，2人已到案，警方預計3點說明案情。