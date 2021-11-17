知名直播主連千毅曾賣過珠寶、超跑、直升機，給外界的形象是高調多金，日前還宣稱要出售年營收破8億的粉絲團。不過今天一樁恐嚇案定讞，連千毅被判拘役60天、得易科罰金6萬元，判決書披露，連千毅向法官哭窮，稱自己月收入5到6萬元，還要養兩個小孩。

判決指出，郭姓男子在連千毅臉書直播平台《蘭庭精品》購買手錶，想要退貨、退費，於是2018年12月29日以臉書私訊方式與連討論相關事宜，雙方發生爭執，連千毅傳送語音簡訊怒嗆「沒關係你去告，沒差你了解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意）沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你、「我現叫少年仔錢拿著，送你2包發財金給你過年。」等內容，並傳送2張連千毅與眾多黑衣人參加喪禮出殯的照片，郭男擔心生命安危報警。

不過多金形象的連千毅出庭時卻向法官哭窮，判決書寫道：「被告自陳其大專肄業之教育程度，目前從事網路直播買賣工作，每月收入約5至6萬元，已婚育有2 名未成年子女，現與配偶子女同住，經濟小康」。

此案一審橋頭地院依恐嚇罪判連千毅拘役60天，連千毅不服判決上訴，二審高雄高分院今（17日）將上訴駁回，全案定讞。

連千毅10月28日在臉書透露，因為喉嚨聲帶長繭，準備動第二次手術，預計休養三、四個月，加上投資的科技公司即將在明年上市，目前已達到直播業界的巔峰，創造幾百萬人同時觀看的紀錄，感到相當滿意，「急流湧退是階段性任務的想法，預計將粉絲團出售，年營收最高8億多，業界數一數二的流量，價錢不低，一線直播業者，可來洽談」，但在法庭卻說月收入5至6萬元，實在「差很大」。