知名直播主連千毅因涉恐嚇消費者被起訴，開庭時透露月收5、6萬，一改過去自稱粉絲團年收8億的說法，今（17日）二審連上訴被駁回，全案宣判定讞，需拘役60天，稍早之前他發文作出回應，承認經濟能力屬小康。

連千毅17日下午在臉書表示，同意新聞內容所說的，「我們是小康家庭，娜美對我很好，一個月都給我五萬塊零用錢，剪頭髮，加油，吃飯，還有兩個兒子要養....」他承諾未來存夠錢，一定要買更棒的房子和車過過癮。

連千毅每次開直播，都會不停地提醒網友刷愛心，再從中抽出幸運兒送發財金，桌面總是堆滿厚厚的千元大鈔，還曾秀出比人還高的iPhone手機；連千毅曾在直播中豪氣地表示，自己在直播作生意到現在，不到40歲就開得起勞斯萊斯、藍寶堅尼，更在節目中透露買了一棟7層樓、200坪電梯豪宅送給「真人娜美」妻，曾在社群平台公開家裡內部，裝潢高級典雅，宛如五星級飯店規格。

不過，連千毅2018年卻惹上恐嚇官司，根據判決書指出，2018年12月29日郭男向連千毅購買上萬手錶後要求退費，以手機連結網路至該臉書網站，私訊連千毅討論相關事宜，未料雙方爆發爭執，連千毅用語音簡訊怒嗆郭男：「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你了解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意）， 沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰。」強調歡迎郭男向他提告，還傳兩張自己跟眾多黑衣人參加喪禮的照片，讓郭男擔心生命安全。

一審時連千毅辯稱要幫郭男辦退貨，才叫人拿錢給他，否認涉嫌恐嚇，但未被採信，一審依恐嚇罪判連千毅拘役60日，得易科罰金6萬元，連千毅不服上訴，二審時自陳從事網路直播拍賣工作，每個月賺5-6萬，需養2名未成年小孩，跟昔日多金富商的形象明顯有落差，最終二審高雄高分院駁回上訴，全案定讞。