東勢扶輪社號召捐助成立德水園「幸福烘焙坊」。（王文吉攝）

德水園身心障礙教養開辦「點心班」，培養院民一技之長。（王文吉攝）

德水園教保員具烘焙食品技術士證照。（王文吉攝）

東勢扶輪社捐贈包裝器、專業烤箱、麵粉攪拌器等設備，協助點心班升級「幸福烘焙坊」。（王文吉攝）

德水園點心班製作的人氣產品「牛軋餅」。（王文吉攝）

德水園點心班製作的人氣產品「杏仁瓦片」。（王文吉攝）

德水園對外銷售點心班「杏仁瓦片」禮盒，並提撥獎勵金給點心班成員。（王文吉攝）

德水園身心障礙教養院致力提供近200名身障院民的生活照顧，並開辦「點心班」等適性課程，培養院民一技之長，並提撥銷售所得發放獎勵金。東勢扶輪社號召社友捐贈烘培器材，協助「點心班」升級「幸福烘焙坊」，盼培養院民自力更生，踏上糕餅師的養成之路。

東勢扶輪社號召捐助成立德水園「幸福烘焙坊」，社長劉瀚元、童傳盛文教基金會執行長張心怡、德水園園長林寶生共同主持揭牌儀式，響應「扶輪有愛，德水烘焙愛分享」捐助計畫的多位社友亦到場見證烘焙坊的成立。

東勢扶輪社劉瀚元表示，東勢扶輪社發起「升級幸福烘焙坊」捐助計畫，獲許多友社響應，順利募捐專業烤箱、麵粉攪拌器、包裝器及烘焙材料等。期盼提升烘焙坊的研發能力，除牛軋餅、杏仁瓦片，推出更多人氣糕餅。

點心班成員面對嶄新的烘焙設備，大家都很雀躍，迫不及待分享烘烤糕餅的幸福感。園長林寶生分享，阿隆入住時才15歲，園方為了照顧有智能及情緒障礙的他，可說是煞費苦心；幸好教保員發現阿隆對製作點心的濃厚興趣，便加入點心班，踏上糕餅師的養成之路。

加入點心班後的阿隆，在製作最喜歡的點心糕餅時便自然地專注、安靜下來，不久後也開始能與其他14位同學打成一片，學習能力快速提升自不在話下，讓教保員都相當驚喜。

林寶生說，4年過去，阿隆不但順利自高職資源班畢業，專注力也提升不少，不像以前那麼易怒；每次拿到製作點心糕餅而得的作業獎勵金，出身貧困、父母雙亡的他都會開心好久。

由童傳盛文教基金會承辦的德水園，16年來致力於提供近200名身障院民身心靈全人教養，不只給他們基本的生活照顧，更著重於能力培養，力求「給他魚吃，不如教他釣魚」。園方針對每位院民的興趣、天賦、個性，安排許多課程讓他們適性發展，「點心班」就是其一。