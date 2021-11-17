今日本土、死亡個案均+0，新增的5例新冠肺炎確定病例均為境外移入個案，其中3人為突破性感染。其中一名印度入境的案16614在8月就回台，但入境後4次採檢都未檢出，近期為出國自費採檢才確診，Ct值高、二採陰且有抗體，加上個案有1家人為印度入境境外移入個案，另有同時入境的家人也是PCR陰、抗體陽，研判為舊案。

發言人莊人祥表示，新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自立陶宛(3例，案16610-16612)、印尼(案16613)及印度(案16614)入境，入境日介於今(2021)年8月20日至11月15日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入個案中的安16612、16613、16614都是突破性感染，接種廠牌為BNT、國藥、AZ。其中最後一位案16614今年8月20日就入境，入境3個月後，於11月16日為出國而自費採檢確診，Ct值為35，二採陰性。

案16614為本國女性，有印度旅遊史，今年2-8月中都在印度，當時印度仍是高風險國家，因此採取14天集中檢疫。羅一鈞表示，這名個案入境後的8月21日、9月2日PCR都是陰性，進入社區後就沒有再出國，但經比對個案家庭，發現有1名家人是過去的境外移入個案，即案16147，曾在不同時段（8月13日）回台，當時這名家人在檢疫時也是陰性，出關後為出國自費採檢，於9月6日確診，Ct值33。

羅一鈞表示，案16614在家人確診後，再度隔離14天，9月7日、18日採檢都是陰性，直到本人有出國需求才確診，11月16日檢出陽性，Ct值35，隔日再採則是陰性，N抗體陽性、S抗體陽性，IGM陰性、IGG陽性，加上2名同住家人有1名同時入境者同為PCR陰、抗體陽，整體研判為舊案，3人都曾在印度染疫，但入境時仍處於陰陰陽陽階段，因此入境檢測為陰性，直到進入社區才檢出，研判對社區威脅低。另個案還有1名沒有旅遊史的家人PCR、抗體都是陰性。

今日外傳有健身房關閉，媒體詢問是否與此案有關？羅一鈞對此表示，因個案確實是在社區確診，應會有足跡，若有場所緊急清消，應與此案有關。截至目前，國內共累計1萬6503例確診、111例空號、848例死亡。