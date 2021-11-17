高雄知名製酒公司國本製酒董事長林金順以香精調和酒精，謊稱公司生產的潘朵拉紅酒是以天然釀造的蒸餾酒欺騙消費者，也以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報而逃漏稅捐，被國稅局補課4億1851萬餘元的菸酒稅與營利事業所得稅，但林金順拒繳，16日遭行政執行署高雄分署聲請管收獲准。

行政執行署高雄分署指出，國本製酒生技股份有限公司以生產潘朵拉紅酒聞名，潘朵拉系列酒品銷售狀況良好，且為婚宴場合愛用酒品，公司經營狀況原本相當良好，獲利也穩定，但林金順為追求高利潤，彌補其他投資損失，便以香精調和酒精，謊稱天然釀造的蒸餾酒欺騙消費者，除提高獲利外，也以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報而逃漏稅捐。

林金順以香精、果汁調和酒精製造的調和酒，原應繳納的菸酒稅較高，但自2008年開始，以較低的蒸餾酒稅率向國稅局申報，被查獲後遭國稅局補課4億1851萬餘元的菸酒稅與營利事業所得稅。但林金順遭課補的稅務拖欠5年仍未繳納。

行政執行署高雄分署調查發現，國本製酒公司資產負債表顯示，尚有巨額應收帳款未收回，且主要銷貨對象為林金順與其配偶、子女所開設的銷售酒品公司，該銷貨公司又拒絕高雄市國稅局查帳，相關資金流向不明，且林金順都以「不知道」、「不了解」拒絕配合說明。

高雄分署認為林金順涉嫌隱匿處分公司名下財產，向法院聲請管收，經法院裁定准予管收。

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