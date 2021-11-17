15日晚間才宣布懷孕3個月的孟耿如，16日擔任《第四屆台灣義行獎》代言人，小腹已經微凸的她親自回應喜訊，表示昨天已經收到滿滿的祝福，回想剛獲知懷孕時仍覺得很幸運，「第一次驗到那一刻，有點不確定，還多驗了好幾次，很幸福的感覺！」除了她老公黃子佼將擔任義行獎評審，她也很開心帶著「最年輕」的小夥伴來一起共襄盛舉公益活動。

把宣布懷孕後的第一個公開曝光獻給公益，孟耿如表示：「母親多年來熱血投入公益，在我心中就是個神力女超人，近年來更無私的投入偏鄉地區烘焙教學工作，這個身教讓我感同身受，從小就深植我心中，現在我有能力了，很開心能做母親的後盾！」

孟耿如宣布懷孕後的第一個公開曝光獻給公益。（圖/粘耿豪攝

孟耿如回憶，她曾在上學途中看到一位老爺爺倒在路上還流血，但路上的行人、學生都匆匆路過，她見狀驚覺「怎麼沒人扶起他」，心想「不能因為我快要遲到了就不幫他」，聽老爺爺說家就住在附近，她就服著對方一戶一戶問路，幫爺爺找到他家。她很慶幸還好當時有鼓起勇氣做這件事，在大家都趕著上學時仍堅持扶起倒在路邊的老爺爺，「如果沒做，一定會後悔」。

49歲黃子佼要當爸了！孟耿如懷孕3個月首曝身體現況。（影片/中時新聞網）

孟耿如與黃子佼愛情長跑7年，2020年3月登記結婚，原計畫2020年4月舉辦婚禮，卻因新冠肺炎疫情延到同年5月22日，打算以市集方式舉行，不料疫情持續升溫又被迫取消，最後連家宴也取消。婚後幸福的他們經常被追問生子進度，昨傳出懷孕喜訊後，收到各界滿滿的祝福。