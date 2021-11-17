夜深人靜有點小餓，便宜又方便料理的泡麵正是最好選擇，過去經常有老饕分享自己的創意吃法，成為熱門討論話題之一。日前又有網友發文分享自己的泡麵密技，再次引起網友熱烈討論。

原PO在網路論壇Dcard發文分享，繼上次自己發表的奶粉乾吃主題獲得了大家的認同，非常高興，於是今天不藏私，再跟大家分享另一個自己的美味怪癖，就是泡麵「涮泡法」。

原PO表示，泡麵「涮泡法」故名思義，就是在滾燙的熱水沖下去後，並在30到60秒之間，把麵體輕輕涮開，如何判斷泡麵是否軟硬適中，只需透過筷子與麵體之間的碰撞，去感受泡麵的硬度即可。原PO認為，「這種輕微用熱水燙過，偏硬的泡麵，才是人間美味」。

此篇貼文一出，立刻引起網友們熱烈回應，「正確解答」、「我也是放下去一分鐘以內一定要拿出來的人」、「喜歡有點硬的口感，不然幹嘛吃泡麵」、「煮麵煮到爛掉是什麼邪教啦」，也有不少網友分享，「我是入味爛麵派」、「泡軟才好吃啊」。