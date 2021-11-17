縣議員陳俊龍詢問縣議會議事組主任吳國正，縣議員的權力是否包括罰站官員，若有的話，應讓所有議員一視同仁有此權力，若無，就應明文規範，大會要做個決議。吳國正（右）表示，這個現象他在雲林縣議會30年來沒見過，將徵詢議長意見。（周麗蘭翻攝）

雲林縣議會今日總質詢會後，縣長張麗善（左）會後向汪令堯致意安慰，她強調她沒看到他被罰站，如果她知道官員被罰站，她一定會要求議員先讓官員坐下她才接受質詢。（周麗蘭攝）

議員可否「罰站」議員？雲林縣時代力量一名女議員今（17日）總質詢，本周第二度要求縣府工務處長汪令堯罰站，縣議員陳俊龍看不下去，要求大會解釋，縣議員的權力是否包括罰站官員，若有，所有議員可比照辦理，若無，則應明文規範。雲林縣議會議事組主任吳國正表示，這個現象他在雲林縣議會30年來沒見過，將徵詢議長意見。

該名時力女議員上周五（12日）質詢汪令堯不滿其答詢，揚言日後只要她質詢，汪令堯就要罰站。該女議員前天（15日）質詢其他局處長，也要求汪令堯罰站，但從頭到尾未質詢他，擔任主席的民進黨議員江文登建議是否讓汪坐下，但該女議員堅持，她質詢，汪就要站立。

該時力議員今（17日）又要求汪令堯起立站著，汪乖乖站起來沒反抗也沒出聲，直到她質詢15分鐘結束才自行坐下。

下一個質詢的無黨籍議員陳俊龍先詢問教育處長邱孝文，雲林縣校園可否體罰？罰站算不算體罰、霸凌是什麼。邱答詢，雲林縣禁止校園體罰，適度的罰站是被容許的。

陳俊龍接著詢問大會主席副議長蘇俊豪及縣議會議事組主任吳國正，縣議員的權力是否包括罰站官員，若有的話，應讓所有議員一視同仁有此權力，若無，就應明文規範，大會要做個決議。

吳國正答覆，他在議會服務30多年很少看過此一現象，他認為要檢討的是為何以前沒有發生，而現今會有？此事與關議事規則並非直接相關，應詢問議長做內部溝通，讓大家遵守會議規範。

副議長蘇俊豪表示，此事屬於內規，將請議長召集4個黨團總召集人商討，決定是否修訂自律規則，妥不妥當大家心中各有一把尺。

陳俊龍質詢縣長張麗善可以接受局處長被罰站嗎？張麗善表示，她剛剛沒注意到汪處長被罰站，所以未及時反應，很抱歉。

誠信黨團議員蔡東富隨後聲援汪令堯，肯定汪是會做事但不會做官的部屬，對汪受委屈仍尊重議會的精神，以及工作表現都表達肯定。

縣長張麗善會後向汪令堯致意安慰，她強調她沒看到他被罰站，如果她知道官員被罰站，她一定會要求議員先讓官員坐下她才接受質詢。