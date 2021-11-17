東研信超-新(6840)看好5G NR、WiFi6/6E等新應用不斷擴張，檢測需求跟著大幅提升，宣布新購汐止遠東科技大樓廠辦，作為安規(Safety)檢測的新實驗室，原汐止廠區亦同步新租賃廠房擴充5G、WiFi6/6E檢測產能，新產能將自明年第二季起陸續到位，可望大幅挹注明年營收貢獻。

東研信超連續4個月營收刷新單月歷史紀錄，台灣及大陸兩地營運單位相關檢測的營收貢獻亦同步成長，公司看好檢測需求大幅成長，且公司目前檢測能量吃緊，在訂單掌握度充足下，決議在汐止新購廠房，並同步擴充既有廠區檢測設備；除積極在台灣擴充外，東研信超今年上半年在東莞松山湖科技產業園區新設立的中國區總部，亦已取得美國A2LA認證，並預計於今年12月底前取得CNAS認證，營收貢獻預計於2022年第一季開始顯現。

2020年是5G商轉之年，東研信超幾年前即開始布局5G NR、WiFi 6/6E等移動通訊與無線技術檢測，已奠定良好的基礎與市場客戶認同。隨著檢測能量逐漸吃緊，手中檢測訂單消化不及，東研信超宣佈於汐止遠東科技大樓取得200坪以上的廠辦空間，作為擴充安規檢測產能用途，新廠辦預計於2022年第一季完成實驗室配電裝修及設備移入後，申請TAF認證，第二季起開始產生營收貢獻；同時，既有汐止廠區內的租賃廠房，自12月起將由4棟增加為5棟，新租賃廠房2022年第二季起即可挹注營收。

除了台灣區檢測能量幾近滿載，東研信超亦看好大陸智能家居市場，且身為大陸《智慧家居設備無線連接水準評價技術規範》的參與制定者，東研信超可望直接受惠，公司今年已於東莞松山湖科技產業園區建立中國區總部，並擴充測試實驗室產能，未來預計成為無人機及物聯網裝置檢測大本營。松山湖中國區總部已開始小量接案，將於2022年第一季開始產生明顯的營收貢獻，預期隨著認可實驗室的客戶數量增加，營收貢獻亦將逐步成長。