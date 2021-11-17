台灣時間11月7日半夜，2022卡達世界盃足球歐洲區資格賽繼續開踢，荷蘭在主場迎戰挪威，這場比賽荷蘭最後以2：0解決對手，以7勝2和1敗23分鎖定G组龍頭，成功搶到世界盃門票，而稍早在南美區資格賽阿根廷0：0打平巴西，但仍提前獲得世界盃門票，目前已有13隊確定登場。

目前世界盃歐洲區資格賽小組賽已全部結束，德國、丹麥、比利時、法國、克羅埃西亞、西班牙、塞爾維亞、英格蘭、瑞士、荷蘭都拿到世界盃門票，而在南美區資格賽巴西早早出線，加上阿根廷還有地主卡達，2022年世界盃32席已確定誕生13隊。

而在這13隊中驚喜出現塞爾維亞，他們在資格賽最後一輪以2：1逆轉C.羅納多(Cristiano Ronaldo)領軍的葡萄牙，落敗的葡萄牙必須在12搶3附加賽爭取名額，另外超級強權義大利以0：0被北愛爾蘭逼平，同樣落入附加賽，令人意外。

葡萄牙、義大利兩強將與蘇格蘭、俄羅斯、瑞典、威爾士、土耳其、波蘭、北馬其頓、烏克蘭、奧地利和捷克爭取最後3個席位，12隊會抽籤分成三組，進行兩輪單場淘汰賽，小組戰績最好的隊伍將取得門票，資格賽表現較好的6強擁有主場優勢。

11月27日將進行小組抽籤，比賽在明年3月下旬開戰，12隊中擁有主場優勢的國家有葡萄牙、蘇格蘭、義大利、俄羅斯、瑞典和威爾士，他們首輪不會正面對決，而剩下的6隊是土耳其、波蘭、北馬其頓、烏克蘭、奧地利、捷克，其中波蘭實力較強勁，有球星萊萬多斯基(Robert Lewandowski)坐鎮。