行政院發言人羅秉成。（行政院提供）

針對國民黨立法院黨團今質疑，行政院副院長沈榮津公開宣傳政府公投立場，違反行政中立，行政院發言人羅秉成表示，公投對事、選舉對人，兩者性質不同，行政院依法是此次四項公投案的「反方」，是公投案的當事人，不是局外人。行政院副院長是政務官，為政府的政策辯護、表達行政院不同意四項公投案的立場，本就是政務官公務職責所在，呼籲在野黨多加熟稔相關規範，勿任意把《公投法》及《公務人員行政中立法》混為一談。

羅秉成表示，公民投票與公職人員選舉兩者性質不同，人民就政府重大政策依法所提出的公民投票案，政府基於政策推動的權責，行政院站在公投案的反方立場，本有對外說明的義務，且為滿足全國民眾「知的權利」，對於公民投票案所涉及的重大政策，政府有責任透過各種管道及方式，使民眾容易瞭解政策內容，適時對外界說明並辯護政策立場，即時澄清相關錯誤訊息。

羅秉成指出，銓敘部今年5月12日對外澄清表示，「總統及政務人員並非行政中立法適用或準用對象，若就公投案公開表達立場，並無違法疑義」；又依《公投法》第 10條第 9項規定，行政機關有義務提出意見書，內容應敘明通過或不通過法律效果；另依「全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法」之規定，除由提案領銜人代表正方外，並由行政院等代表反方。

羅秉成表示，沈榮津昨日對外針對四大公投案所進行的宣講行為，基於自身職責，並依據《公投法》規定表達行政院立場及意見，針對民眾進行相關呼籲及說明，按銓敘部日前所為澄清及說明，並未違反公務人員行政中立法相關規定。

羅秉成強調，沈榮津基於其職責且按照法律規定對外進行公投案政策宣講，並無違法之處，呼籲在野黨多加熟稔相關規範，勿再任意曲解公民投票法及公務人員行政中立法的規定，或將對事之公投與對人之選舉混為一談。