日本24歲女大生娜娜茶（なな茶）是日本偶像團體「黒のシャーナ」的成員之一，私底下也經常靠著甜美臉蛋與G罩杯傲人身材，在社群媒體上分享火辣穿搭而使人氣不斷攀升，TikTok更吸引超過百萬粉絲追蹤。近日她又曬出一段腳被卡住的影片，並更新YouTube頻道，再度令網友噴鼻血。

娜娜茶昨日於IG上PO文表示「玩完腳就被卡住了，誰可以幫幫我，哈哈」，而影片中只見她穿著白色緊身高領連身衣，背包肩帶卡在胸口，並在欄杆上來回搖晃，傲人的上圍曲線因此呼之欲出，讓網友們看了忍不住暴動表示「我來幫妳」、「這影片害我看了好幾次」、「娜娜茶實在好可愛」、「我想幫忙，但太遠了」、「這影片真無聊我大概看了50次」，而這段影片也公開在TikTok上，吸引超過340萬人觀看，還有台灣網友留言「不可以色色」、「這是在魯鐵管嗎」、「明顯掌握了流量」、「新劇情」、「卡哇伊」。

隨後，娜娜茶還在TikTok補上身體與腳成功脫困的影片，看她興奮的站起身，並彎腰越過欄杆不斷搖晃，過程中還疑似重心不穩向前傾倒，接著對著鏡頭露出迷人微笑，再度電暈一票網友，短短5秒鐘的影片竟超過820萬人觀看。

而娜娜茶除了更新IG外，她所經營的YouTube頻道昨日也上傳了最新的影片，內容主要是以「男友視角」與娜娜茶一同度過浪漫的約會時光，只不過影片中穿著米色低胸緊身衣的娜娜茶，不時彎下腰或是蹲在地上撿東西，使性感深溝不斷炸出，同樣令網友看了臉紅心跳，直呼「我也想跟娜娜茶約會」。