腎細胞癌是腎臟癌症中最普遍的，根據台灣癌症基金會資料顯示，近幾年腎細胞癌發生率逐漸提高，每年新增約700到800例，三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻指出，腎細胞癌早期大多都沒有症狀，通常一發現就是晚期，因此列出了6大徵兆，讓大家能夠自我檢視。

高銘鴻醫師在臉書粉專發文，表示超過40歲、有吸菸習慣、體重過重、有腎臟病、洗腎患者、有家族病史，或是曾長期暴露有機溶劑、苯、石綿、金屬、除草劑的人都是腎細胞癌的好發族群，然而這種癌症早期大多都沒有症狀，除非在定期健康檢查時有做超音波檢查，或是電腦斷層時意外診斷，否則很難被發現，而且一旦發現了，通常都已經是晚期。

高銘鴻醫師也列出罹患腎細胞癌可能有的6大徵兆，提供給民眾自我檢視：

1、血尿：血尿是最常見的症狀，因為腫瘤長大壓迫到組織產生出血。

2、胃口不佳：食慾減退、貧血、消瘦等都是常見症狀，出現貧血可能是腫瘤已經開始破壞腎的造血功能。

3、單側腰痛：總是無法改善的單側腰部與背部疼痛。

4、發燒：發燒也是常見症狀，長時間處於39-40℃的高燒。

5、腰部腫塊：約有10%患者在腰部或上腹部可以觸摸到腫塊。

6、腳踝腫脹：如果下腔靜脈也被腫瘤影響，就會產生下肢水腫的情形。

高銘鴻醫師透露，目前腎細胞癌最主要的治療方式仍是手術切除，而且越早發現越容易處理，也可以被治癒，另外標靶治療則對轉移性的腎細胞癌有不錯的治療效果，其他像是放射治療、化學治療以及免疫治療的效果就比較差。他也提醒40歲以上的人一定要定期健康檢查，若是出現上述6種徵兆，務必要趕緊就醫。